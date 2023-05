/ROZHOVOR/ Na tiskové konferenci mluvil Michal Bílek, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, klidným tónem. Ale zklamání z další domácí ztráty po remíze se zachraňujícími se Teplicemi (1:1) bylo více než patrné. Na závěr reagoval i na dotaz ohledně svojí budoucnosti.

Michal Bílek, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, při nedělním zápase s Teplicemi (1:1). | Foto: fcv/Martin Skála

„Tohle bych zatím nechtěl komentovat,“ odvětil stroze plzeňský kouč Michal Bílek.

Můžete zhodnotit remízový zápas s Teplicemi (1:1)?

Nesehráli jsme dobré utkání. První poločas byl velmi špatný, nebyli jsme vůbec nebezpeční, bylo tam málo pohybu. Nevyhrávali jsme osobní souboje, neměli jsme druhé balony. V tomhle duchu jsme pokračovali i na začátku druhé půle. Až v posledních dvaceti minutách jsme si vytvořili tlak začali jsme se trošku prosazovat. Ale na to, abychom vyhráli to nestačilo.

V závěru tam byla situace, kdy se hráči dožadovali po střele Kalvacha, kterou zblokoval obránce Teplic, penalty. Nelitujete, že tady nebyl VAR?

Z lavičky to nebylo moc vidět, kluci si mysleli, že to byla ruka. Nechci se o tom moc bavit, byla to jenom jedna situace. Víc mě mrzí, že jsme si s Teplicemi neporadili. Soupeř měl hru založenou na dobré defenzivě a kontrech. My jsme neohrožovali jsme branku, chybělo tam prakticky všechno. Hráli jsme jen posledních 20-25 minut, jinak jsme nebyli vůbec nebezpeční.

Další ztráta Viktorie. Chorý zachraňoval v závěru nůžkami bod

Ztráta na Spartě narostla na 12 bodů, za Slavií zaostáváte o devět. O čem bude z vašeho pohledu nadstavba?

Už po minulé porážce na Spartě jsme věděli, že o ty dvě nejvyšší příčky budeme těžko bodovat. Mluvili jsme o tom, že je ligu potřeba dohrát důstojně, zvládnout to výsledkově i předvedenou hrou. Předchozí tři čtyři zápasy jsme sehráli slušně, i když třeba výsledek nepřišel, ale tohle jsme nezvládli. Mrzí mě to, protože jsem si myslel jsem, že výkonnost jde nahoru. Ale teď jsme na to nenavázali, přesně nevím proč…

Kromě kapitána Hejdy, který měl trest za vyloučení na Spartě, mám chybělo dalších pět zraněných hráčů (Kopic, Havel, Pernica, Bucha, Pilař). Je šance, že někdo z nich zasáhne v této sezoně ještě do hry?

Do nejbližšího utkání se nikdo z marodů nevrátí. Je pravda, že nějaké absence jsme měli, ale to nic nemění na tom, že jsme si měli s Teplicemi poradit jednoznačně lépe. Zranění k fotbalu patří, to nebyl důvod našeho neúspěchu.

Díváte se už i směrem k další sezoně? Bavíte se s klubovým šéfem o tom, jestli budete pokračovat? Máte chuť do toho jít?

Tohle bych zatím nechtěl komentovat.

Viktoria v nadstavbě

SO 6. května, 18.00

Plzeň – Slovácko

SO 13. května, 15.00

Plzeň – Olomouc

SO 20. května, 18.00

Slavia – Plzeň

ÚT 23. května, 19.00

Plzeň – Bohemians

SO 27. května, 16.00

Sparta – Plzeň