O své vášni v chování a zpracování sladkovodních ryb napsal už několik knih. Ta poslední s názvem Nový velký rybí receptář Miloše Štěpničky přehledně rozřazuje druhy ryb, prozrazuje podrobnosti o jejich chovu a gastronomickém využití. Vaření, pečení, smažení, uzení, konzervování na 320 stranách, to je bohatá přehlídka nápaditosti člověka, který je přesvědčen, že na český stůl patří ryba odchovaná v místních podmínkách.

„Ryby patří mezi to nejcennější pro lidskou výživu, je to dietní jídlo a mají výbornou chuť. Važme si sladkovodních ryb, protože moře jsou člověkem tak zhuntovaná a znečištěná, že opravdu zdravou rybu je lepší chovat,“ je přesvědčen Miloš Štěpnička, jehož rybí recepty nejsou nijak strohé, spíš naopak. Podstatná část receptáře je věnována také rozmanité úpravě mořských ryb a dalších živočichů.

Štika na smetaně

Ingredience: 1 kg filetů že štiky (z každé poloviny ryby připravíme 3 širší díly), 1 balení zakysané smetany, 2 lžíce hladké mouky, 150 g másla, sardelová pasta , bílé víno, citron, mletý pepř, sůl.

Postup: Porce štiky nasolíme, slabě opepříme a zakapeme citronovou šťávou. Při práci s filety nemusíme čekat, až se maso proleží. Porce obalíme v hladké mouce, na másle je dozlatova opečeme a dáme stranou do nahřáté mísy či kastrolu. Do výpeku v pánvi dáme slabou lžíci mouky a vše zalijeme rozmíchanou smetanou. Přivedeme k varu a podle toho, jak bude omáčka hustá, přidáme trochu bílého vína, k tomu ještě vymáčkneme z tuby několik centimetrů sardelové pasty. Pečlivě rozmícháme, znovu uvedeme do varu, a kdyby se nám omáčka zdála ještě hustá, naředíme ji bílým vínem. Na talíři si připravíme omáčku s brambory, které ozdobíme plátky citronu s brusinkami, a na vedlejším talíři si vyndáme z porcí dlouhé kostice. Připravené štičí maso vložíme do omáčky a příborem můžeme vše pohodlně sníst.

Krevetová majonéza

Původně se tyto typy pomazánek vyráběly z krabího masa, ale to je dnes dosti drahé, úplně stačí předvařené ocásky vyloupaných krevet. Dokonce to chutná lépe. Dá se to nahradit i velmi levnými krabími tyčinkami, výsledek také není špatný.

Ingredience: 250 g konzervovaných krevet nebo krevet mražených, 50 g sterilovaného nebo v sladkokyselém nálevu povařeného celeru, 175 g majonézy, 20 g citronové šťávy, sůl, mletý pepř (lepší je bílý), cukr, ocet, worchester

Postup: Když použijeme relativně drobné koktejlové krevetky, nemusíme je ani posekat, stačí je pouze pořádně propláchnout vodou a nechat okapat, jsou již předvařené. Větší krevetky trochu posekáme, ale část jich může být i větších. Přidáme jemně nasekaný celer, majonézu, citronovou šťávu, sůl, pepř, špetku cukru, pár kapek octa a worchesteru a vše s citem promícháme. Necháme vychladit, potom namažeme na pečivo a nazdobíme.