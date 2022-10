Alper Yesiltas je právník žijící v tureckém Istanbulu. Jeho velkým koníčkem je ale fotografování, kterému se věnuje ve volném čase. Do svého posledního projektu využil umělou inteligenci a vytvořil s ní jedinečnou kolekci snímků. Můžeme tak nyní obdivovat fotorealistické portréty, které ukazují, jak by slavní lidé vypadali, kdyby je nepotkal tragický osud. Na Yesiltasův projekt s názvem „Jako by se nic nestalo“ upozornil britský deník The Independent.