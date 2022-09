Na naši otázku, zda má rád pivo, odpovídá jednoznačně: „No jasně! Bez toho by to snad ani nešlo. Je potřeba ho však konzumovat střídmě. U piva platí dvojnásob, že všeho moc škodí." To ovšem neplatí o jeho rozsáhlé sbírce, kterou se svým synem schraňuje už přes třicet let.

Sbírka obsahuje staré reklamní cedule s pivní tématikouZdroj: Se svolením Rudolfa Suka

A co přesně ve sbírce naleznete? „Několik tisíc starých pivních lahví, stovky píp a výčepů, přes tisíc korbelů, půllitrů a pivovarských sklenic, stovky stáčecích strojů a několik set reklamních cedulí na pivo, nepočítaně etiket a pivních tácků. Dekrety, akcie, listiny, diplomy, výuční listy a spousty dalších zajímavostí spojených s historií piva a pivovarnictví," nepřestává jmenovat jednotlivé předměty majitel sbírky.

Nejzajímavější pivní rekordy: 150 piv na posezení či láhev za 12 milionů korun

Cenné kousky shání všude možně: ve starožitnictvích, na burzách, aukcích, bleších trzích, anebo je vyměňuje či kupuje od jiných sběratelů. Sbírka, která je součástí expozice s názvem „Pivo poklad Čechů" a je umístěna na Hradě a zámku Staré hrady, je pro majitele finančně neocenitelná. „Finančně se to dá jen těžko vyčíslit. Pro nás osobně je to hodnota nezměrná. Shromáždit naši sbírku trvalo spoustu let a člověk musí jet kolikrát několik set kilometrů a obětovat mnoho času kvůli jednomu konkrétnímu předmětu," popisuje Rudolf Suk starší.

Zdroj: Youtube

Pivní sbírka má nejen neocenitelnou hodnotu, ale je plná historicky významných předmětů a listin, které se jen tak nevidí. „Nejstarší máme listiny a dekrety týkající se piva a pivovarnictví, sahající až do 16. století, dále pak také korbele, holby a džbány z období baroka. Z kolekce pivních láhví je v našich sbírkách nejstarší láhev ze Smiřického pivovaru o objemu 1 máz (asi dnešních 3/4 litru). Pochází z let 1850-60, tehdy ještě nebyly láhve litrové a půllitrové, ty se vyráběly až od roku 1871," pyšní se majitel sbírky.

Jejich sbírka je svým způsobem poselstvím dalším generacím, aby věděly, že pivo je opravdu poklad Čechů s velkou historií a tradicemi. V tom my Češi držíme celosvětové prvenství.

Pivní sommeliérka: Český ležák je nejsložitěji vyráběný alkohol na světě

Osobně má však nejraději předměty, které mají nějaký příběh. „Člověk má vždy speciální vazbu k věcem, které osobně našel, nebo objevil někde na půdě. Případně k předmětům, které získal výměnou či koupí od kolegů sběratelů, kterých si člověk váží, zvlášť když už tu někteří z nich s námi nejsou. Pojí se s nimi zvláštní vzpomínky a příběhy," vysvětluje s úsměvem.

O to větší zklamání přichází, když někdo takovýto kousek odcizí. „Bohužel i to se nám už stalo. Bylo to o to smutnější, že to byl jeden z lidí, kterého jsem znal. Více bych to konkretizovat nechtěl. Dotyčný sám ví nejlépe, o co se jedná," smutně podotýká Rudolf Suk.

Pivní láhve, džbány a korbelyZdroj: Se svolením Rudolfa Suka

Na sbírku se můžete přijet podívat na Hrad a zámek Staré hrady, který Rudolf Suk s rodinou v roce 2007 koupili. Expozice "Pivo poklad Čechů" je unikátní expozice věnovaná historii piva a pivovarnictví v zemích Koruny České. Podle majitele se jedná o největší komplexní sbírku svého druhu v celé ČR a je celoročně přístupná veřejnosti. „Máme ale i historické prohlídky a pohádkové prohlídkové trasy pro rodiny s dětmi," uzavírá povídání Rudolf Suk a Rudolf Suk ml. pivovarským "Dej Bůh štěstí".

Do sbírky stále shánějí nové předměty, jako je například vybavení starých hospod a obchodů, ale i staré lahve, půllitry, korbely, pípy, výčepy, stáčecí stroje, reklamní cedule, pivní tácky, etikety a vše zajímavé z historie piva a pivovarnictví. Cestují po celé republice a věci rádi ocení a dobře zaplatí. V případě, že máte doma něco, co by je mohlo zajímat, stačí navštívit www.starehrady.cz a majitele sbírky kontaktovat. Budou rádi za jakoukoli nabídku pro rozšíření jejich kolekce.