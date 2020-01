„Na tachovské poměry je to slušný počet, jsme s tím spokojení. Důležité je, aby většina z dětí u sportu vydržela,“ uvedl Petr Vrána, manažer HC Tachov, jednoho z klubů v regionu, který se do celorepublikové akce zapojil.

Nejprve si děti vyzkoušely v tělocvičně trénink na suchu. Podívaly se také na novou střelnici. Poté už natěšeny vyjely na ledovou plochu, trénink probíhal ve výborné atmosféře a děti si vyzkoušely bruslení a hry na ledě.

Akce se koná už osmým rokem a na zimních stadionech po celé ČR se do ní zapojilo přes dvacet tisíc dětí od čtyř do osmi let.