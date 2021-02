Co na tom, že koronavirová situace zatím z aktuální hokejbalové sezony dovolila v západní skupině druhé ligy odehrát pouze čtyři úvodní kola.

O dosavadním vládci soutěže je naprosto jasno. Stříbrští Buldoci totiž od začátku nekompromisně vycenili zuby. Bacha, Buldoci koušou, jako by svými výkony vzkazovali všem soupeřům!

Na vlastní kůži to zatím poznaly čtyři týmy.

Buldoci Stříbro – Taurus Plzeň 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

V prvním utkání nové sezony Buldoci představili čtyři nové hráče, z toho dva dorostence. Především v první třetině se pořádně zapotili a domácí gólman Sládek musel čarovat. Od druhé třetiny už stříbrští hráči tahali za delší konec provazu a přestože v závěrečné části hry za stavu 2:0 v oslabení inkasovali, ob-rat v zápasu nedopustili. Naopak soupeři na cestu domů přidali ještě dvě branky.

Góly: 23. Bárta, 28. Svoboda, 42. Míkovec, 45. Šilhán – 40. Soukup.

Buldoci Stříbro – Fireball 99 Plzeň 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Domácí dokázali zlomit nepříznivou vzájemnou bilanci s těžkým soupeřem až ve třetí třetině. „S přibývajícím časem jsme získávali střeleckou převahu, ale nedokázali jsme ji gólově proměnit. Naopak soupeři se povedlo jít do dvoubrankového vedení. Přesto jsme trpělivě pokračovali v dobývání plzeňské svatyně, a to se vyplatilo. Dvěma rychlými góly jsme vyrovnali a v následném oslabení prudkou střelou Fišera přes celé hřiště se nevídaným způsobem dostali do vedení. V závěrečné powerplay už jsme zpečetili výhru na konečných 4:2,“ spokojeně konstatoval kouč Buldoků Václav Šůcha.

Góly: 37. Sláma, 38. Kopf, 39. Fišer, 45. Báča – 22. Rak, 32. Honomichl.

Buldoci Stříbro – HBC Plzeň Litice 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Po třech kolech bez ztráty bodu v čele tabulky, tak to určitě potěšilo. „Přesto nám průběh zápasu zas takovou radost neudělal. Sice jsme vyhráli, ale jinak jsme předvedli nedisciplinovaný výkon. To je vidět i na trestných minutách, které jsme nasbírali. Pokud kluci chtějí uspět, musí přístup radikálně změnit,“ nebral si i přes nejhladší vítězství servítky trenér na týmovém facebooku.

Góly: 3. Bárta, 9. Fišer, 17. Kopet, 33. Machač, 36. Tintěra – 13. Touš, 39. Kočka.

Buldoci Stříbro – Rolling Balwans Plzeň 2:1 (0:1, 00, 2:0)

Před plošným přerušením sezony se hokejbalisté Buldoků hodně nadřeli s celkem ze spodních pater tabulky, aby až v závěru zápasu otočili nepříznivý výsledek. Přesto už jako jediný tým v soutěži neztratili ani bod a opanovali přes ´koronavirovou´ pauzu první místo.

Góly: 36. Fišer, 39. Fiala – 11. Majer.

2. liga – Čechy západ

Sezona 2020/21

1. HC Buldoci Stříbro⋌ 4 4 0 0 0 15: 6 12

2. HBC Kasejovice⋌4 2 2 0 0 26: 8 10

3. SK Horní Bříza⋌ 4 3 0 1 0 16: 7 10

4. HCB Fireball 99 Plzeň⋌ 5 3 0 0 2 29:14 9

5. TJ Snack Dobřany B⋌ 4 2 0 1 1 15:10 7

6. HBC Taurus Plzeň⋌ 4 2 0 0 2 11:19 6

7. TJ Tatran Třemošná⋌ 3 1 0 0 2 17:12 3

8. HBC Plzeň C⋌ 3 1 0 0 2 9:13 3

9. HBC Plzeň – Litice⋌ 4 1 0 0 3 8:23 3

10. Rolling Ballwans Plzeň⋌ 5 1 0 0 4 10:25 3

11. SHC Viktoria Plzeň⋌ 4 0 0 0 4 8:24 0

Radek Sládek: Postup do první ligy je našim dlouhodobým cílem

Ve skupině Čechy – západ druhé hokejbalové ligy se na prvním místě před vynucenou pauzou umístili Buldoci ze Stříbra. Tým, který má ambice i na postup do první ligy neztratil ve čtyřech zápasech ani bod a právem se vyhřívá na čele tabulky. Ruku k dílu přiložil i mladý brankář Radek Sládek.

Gólman Stříbra drží svou úspěšnost zásahů nad 95 procenty a v rozhovoru zavzpomínal na své nejsilnější zážitky z mládežnických kategorií, ale také poodkryl cíle Buldoků.

Před vynucenou pauzou jste se usadili na prvním místě tabulky, když jste doposud neztratili ani bod. Je to pro Vás překvapení?

Náš vstup do sezony se vyvedl parádně, ale překvapení to asi úplně není. Řekli jsme si, jak to chceme hrát a kluci to až na pár prohřešků plnili perfektně.

Čím si vysvětlujete tento skvělý vstup do sezony? Proběhla ve Stříbře speciální letní příprava?

Myslím, že je to tím, že všichni spolu hrajeme už nějaký ten čas a všichni jsme byli zdravě natěšení na začátek sezony. Před tím každý rok jsme měli soustředění, ale toto léto jsme to všechno vypustili. Někteří trénovali individuálně, někteří byli na dovolené a užívali si volno. Až pár týdnů před začátkem sezony jsme začali s normálními tréninky.

Vám osobně se daří i v individuálních statistikách. Cítíte se ve skvělé formě?

Ano, každý zápas jsem se cítil skvěle. V šatně jsme se vždy dokázali vyhecovat tak, že každý zápas prostě urveme. Nesmím ale zapomenout, že za mými statistikami stojí i každý jeden hráč z týmu, protože mi vždy opravdu hodně pomohli.

Jaké jsou cíle Buldoků v letošní sezoně? Bavíte se v kabině o první lize?

Chceme dělat co nás baví a bavit se tím dál. Ale určitě chceme být na prvních příčkách i na konci sezony. A ano, bavili jsme se v kabině i o první lize, ale to je ještě daleko. Ale určitě je to náš dlouhodobý cíl.

Jak vzpomínáte na svá juniorská léta v mládežnických týmech? Na co rád vzpomínáte?

Zrovna nedávno jsem vzpomínal na rok 2015, který byl, co se hokejbalu týče, velice úspěšný. Na jaře jsme se s Buldoky pod vedením Václava Šůchy snažili dostat na mistrovství republiky, kdy nám v cestě stál HBC Plzeň. Tuším, že nám stačila remíza a měli jsme jasný postup. Jenže celý zápas jsme prohrávali a až v posledních minutách dal Adam Šilhán vyrovnávací gól. Byla to strašná euforie, kterou cítím doteď. Na Mistrovství České republiky jsme nakonec skončili na pátém místě, což byl pro nás obrovský úspěch a nezapomenutelný zážitek. Následně letní mládežnická olympiáda, které jsem se zúčastnil, byl zážitek, na který opravdu moc rád vzpomínám.

Udržujete se v kondici během koronavirové pauzy?

Upřímně řečeno, docela to zanedbávám, ale věřím, že až nám vláda povolí tréninky, tak si to vše vynahradím.

Autor: Robert Babor, Roland Baxa