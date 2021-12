Bezdružice vedou skupinu a chtějí postoupit

Hokejisté Jiskry Bezdružice jsou po necelé polovině zápasů krajské soutěže skupiny C první, což by na konci sezony znamenalo postup do skupiny B.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hokejisté Bezdružic v šatně při utkání se Staňkovem. Vlevo stojí trenér Karel Seknička st. | Foto: fb HC Jiskra Bezdružice

„Pokud soutěž vyhrajeme, chceme postoupit výš,“ potvrdil trenér Bezdružic Karel Seknička st. S dosavadním umístěním jsou v Bezdružicích samozřejmě spokojení. Náskok Jiskry však není komfortní. Druhá Lipnice, s kterou Bezdružice před Vánoci remizovaly 4:4, na Jiskru ztrácí dva body. Třetí Holýšov čtyři body, ale má o jeden odehraný zápas méně. „Buldoci Stříbro jsou předposlední ve skupině A, takže se může stát, že příští sezonu bude ve skupině B okresní derby Bezdružice – Stříbro,“ těší se Karel Seknička st. Když se daří mužstvu, jde to i jednotlivcům. Útočník Bezdružic Jaroslav Velich vede kanadské bodování krajské soutěže sk. C, Karel Seknička ml. je pátý. Trenér Karel Seknička st. odehrál jeden zápas proti týmu TJ Sokol Díly. „V 61 letech jsem nastoupil, dokonce jsem dal gól a vyhráli jsme 6:3,“ řekl s úsměvem. V jednom případě bylo jméno Karla Sekničky st. v zápise o utkání, ale nehrál. „Pokud mužstvo nemá alespoň deset hráčů, kontumačně prohraje. Sice je nás patnáct, ale chyběli nám hráči, tak jsem byl v zápise. Ale nehrál jsem a byl jsem připravený na střídačce,“ vysvětlil Karel Seknička st. Jiskra hraje domácí zápasy na zimním stadionu v Plzni na Košutce. „Důvodem je to, že máme hodně kluků z Plzně,“ dodal.