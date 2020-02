Hokejová Krajská soutěž Plzeňského kraje měla ve skupině A na programu 17. kolo a ve skupině C 18. kolo.

Stříbro zaznamenalo poloviční úspěch, když Buldoci v ´áčku´ porazili Novou Vísku z Klatovska, zatímco v ´céčku´ HC 06 prohrál s plzeňským Klaustimberem.

Bezdružice si bez problémů poradily s Příkosicemi.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ - SKUPINA A:

HC BULDOCI STŘÍBRO

„Zápas byl celkem vyrovnaný ale přece jenom jsme my měli více hru pod kontrolou a dostávali jsme se do více šancí než soupeř. Dařilo se nám je proměňovat Když už hráči Vísky překonali naši obranu, tak narazili na výborně chytajícího Štelmacha. Nakonec jsme vyhráli 6:2 a k tomu, abychom postoupili do play-off nám stačí za dvou utkání získat bod bez ohledu na soupeře za námi. Nebude lehké ho získat, ale věřím že když do utkání vstoupíme s takovým nasazením a odhodláním zvítězit jako v posledních dvou duelech, tak ten potřebný bod urveme,“ shrnul funkcionář a hráč Buldoků Jan Šůcha.

Ve středu Buldoky čeká od 18.30 hod. odložený zápas proti vedoucímu týmu HC Saxana Group Plzeň a v sobotu zakončí základní část proti Sokolu Horní Lukavice.

HC Buldoci Stříbro – Sokol Nová Víska 6:2

Třetiny: 2:0, 2:1, 2:1. Branky: 4. Šůcha (Staněk), 10. Staněk, 21. Bobr (Staněk), 26. Muzikář (Červenka), 40. Šůcha (Sládek), 45. Sládek – 29. Kořínek (Pitel), Turhobr (Kotěšovec). Rozhodčí: Kasl – Antony, Hefler. Vyloučení: 7:5. Využití přesilovek: 2:0. V oslabení: 1:1.

HC Buldoci Stříbro: Štelmach – Červenka, Dráždil, Houdek, Bobr – Černoch, Mašek, Muzikář, Staněk, Šůcha, Sládek, Reiss, Tinavský, Steiner, Polívka.

Ostatní výsledky 17. kola: HC Rokycany – Saxana Group Plzeň 9:2, Zbiroh – Líně 4:2, Chotíkov B – Klabava 6:8.

Tabulka:

1. HC Saxana Group Plzeň⋌16 11 4 1 107: 65 27

2. HC Rokycany⋌ 17 9 4 4 86: 63 22

3. HC Chotíkov⋌ 16 8 4 4 104: 78 20

4. Sokol Malá Víska⋌ 16 9 2 5 82: 70 20

5. TJ Město Zbiroh⋌ 17 8 3 6 75: 73 19

6. HC DTJ Klabava⋌ 17 6 3 8 87: 84 15

7. Sokol Horní Lukavice⋌ 14 5 2 7 72: 77 12

8. HC Buldoci Stříbro⋌ 16 5 1 10 56: 79 11

9. TJ Baník Líně⋌ 17 4 1 12 54: 97 9

10. HC Pubec Plzeň⋌ 16 3 2 11 55: 92 8

KRAJSKÁ SOUTĚŽ - SKUPINA C:

HC STŘÍBRO 06

Druhý zástupce Stříbra, mužstvo HC 06, měl velmi těžkého soupeře a podle toho také dopadl. Plzeňský HC Klaustimber poprvé skóroval v osmé minutě a od té doby navyšoval skóre a hlídal si náskok. Stříbřané vysokému favoritovi vstřelili tři branky Michalem Holíkem, Tomášem Polákem a Markem Kopetem, ale to nestačilo a nakonec prohráli o čtyři góly.

HC Stříbro 06 – Klaustimber Plzeň 3:7

Třetiny: 0:2, 1:1, 2:4. Branky: 29. Holík (Pavel), 37. Polák (Pavel), 41. Kopet (Holík, Krištofovič) – 8. Opava, 13. Vraný (Spáčil), 17. Spáčil (Vraný, Hahn), 31. Vraný (Šimsa, Spáčil), 35. Opava (Rovenský), 39. Mlnařík (Opava, Rovenský), 41. Vraný (Šimsa). Rozhodčí: Duršpek, Mudra. Vyloučení: 4:1. Využití přesilovek: 0:0. V oslabení: 0:3.

HC Stříbro 06: Vainar – Plešinger, Mašek, Brejcha – Krištofovič, Milt, Holík, Kopet, J. Velich, Pavel, Macháček, Polák.

JISKRA BEZDRUŽICE

V tabulce pátá Jiskra Bezdružice změřila síly se sousedem v celkovém pořadí a příkosickou Čechii vypráskala jednoznačně o šest branek. Sice s ní ještě na začátku dvacáté minuty prohrávala 0:2, ale poté zavelel k mocnému obratu prvním gólem Jan Semerád a od té chvíle se roztočil bezdružický brankostroj. Jiskra bude po základní části nejhůře pátá.

Čechie Příkosice – Jiskra Bezdružice 2:8

Třetiny: 1:0, 1:3, 0:5. Branky: 13. Peterka (Jäger), 18. Krajči (Anýž) – 20. Semerád (Kutnar), 23. Kutnar, 29. Seknička, 33. Seknička (Klabačka, Velich), 34. Semerád, 35. Šmat (Janota), 37. Kutnar, 40. M. Velich. Rozhodčí: Hrůza, Kasl. Vyloučení: 2:4. Využití přesilovek: 1:1. V oslabení: 0:0.

Bezdružice: Packan – E. Kutnar, Šmat, Singer, Kamínek – Janota, Kocián, Semerád, Klabačka, M. Velich, Seknička, D. Kutnar, Hladík.

Výsledky 18. kola: Kaznějov B – Město Touškov 3:3, Holýšov – Lipnice 4:3, Vejprnice – Chotíkov B 3:3, Díly – Staňkov 2:0.

Tabulka:

1. HC Klaustimber Plzeň⋌18 12 4 2 96: 46 28

2. Sokol Lipnice/Plzeň jih⋌ 18 13 1 4 89: 54 27

3. HC Holýšov⋌ 18 10 4 4 89: 54 24

4. TJ Sokol Díly⋌ 18 11 1 6 75: 52 23

5. Jiskra Bezdružice⋌ 18 9 4 5 87: 64 22

6. TJ Čechie Příkosice⋌ 18 7 3 8 59: 69 17

7. HC Stříbro 06⋌ 18 7 3 8 71: 91 17

8. HC Staňkov⋌ 18 7 1 10 56: 65 15

9. HC Chotíkov B⋌ 18 6 3 9 59: 71 15

10. TJ Apollo Kaznějov B⋌ 18 5 2 11 62: 84 12

11. TJ Sokol Vejprnice⋌ 18 4 3 11 63: 90 11

12. HC Město Touškov⋌ 18 1 3 14 50:116 5