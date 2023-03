Rozhodující pátý zápas série se hraje v Liberci v úterý od 19.00 hodin. Vítěz už postoupí do další fáze play-off.

Plzeňský útočník Adrián Holešinský (uprostřed) bojuje v nedělním duelu s Lukášem Dernerem z týmu Liberce. | Foto: Petr Eret

Měla to být jasná záležitost favorita z Liberce, jenže hokejisté Škody Plzeň v předkole extraligového play-off prognózy boří.

V sobotu sice Indiáni doma padli 1:3, ocitli se na hraně vyřazení, jenže den poté mečbol Tygrů výhrou 2:1 v prodloužení odvrátili a bitvu o čtvrtfinále poslali k rozhodnutí do pátého zápasu.

Vrchol série je na programu v Liberci v úterý od 19.00 hodin.

Jedno je jisté.

Tygři nejsou zdaleka těmi sebevědomými šelmami z konce základní části a Plzeň otloukánkem, u něhož se řeší jen výše porážky.

OBROZENÁ ŠKODOVKA

„My se nikdy nevzdáme a nyní je to padesát na padesát,“ prohlásil po nedělním vítězství plzeňský trenér Petr Kořínek.

„Do Liberce pojedeme s jasným cílem, chceme pátý zápas zvládnout a postoupit. Věřím, že na to sílu máme,“ přidal se hrdina večera Jakub Pour.

Čtvrtý duel kopíroval sobotní střetnutí. Škodovka se ve druhé třetině ujala vedení, jenže soupeř znovu rychle srovnal. Třetí perioda vítěze ale neurčila a v prodloužení doplatili hosté na fauly. Druhé vyloučení Tygrů potrestal bombou z pravého kruhu právě Pour. „I když Liberec zase vyrovnal, tak jsme pořád věřili, že zápas zlomíme na svou stranu,“ prohlásil 23letý útočník a vyzdvihl přínos brankáře Dominika Pavláta. „Dominik podal neskutečný výkon. Nejen naposledy, ve všech zápasech chytal skvěle a drží nás.“

Ještě v úvodu série utrápenou Plzeň nakoplo druhé utkání, v němž soupeře zničila 6:0. Nastalo obrození, funguje defenziva i útočná hra. Dře to jen v přesilovkách. I to Indiáni naposledy zlomili, po 45 výhodách bez gólu.

„Trápí nás to. Je to i otázka štěstí, protože Liberec střely výborně blokuje, ale takhle nějak by to kluci měli sehrát,“ uvedl trenér Kořínek.

BUDE TO JEŠTĚ VÁLKA

Co čekat od pátého zápasu?

„Jde o postup, nedáme si ani centimetr ledu. Bude to znovu urputná, vyrovnaná bitva. Rozhodně nečekám nějaký blázinec. Každý chce vyhrát a udělá pro to maximum,“ předpověděl liberecký kouč Patrik Augusta.

„Rozdáme si to v pátém utkání a uvidíme,“ kontroval kouč Škodovky Petr Kořínek.

„Ještě to bude válka,“ přidal se útočník Oscar Flynn.

Po nedělní porážce se zrzavý střelec Tygrů dostal během televizního rozhovoru do kontroverze s jedním z plzeňských diváků. Ten dával najevo, že liberečtí hráči včetně Flynna přehrávají pády a vynucují si vyloučení soupeře. Útočníka počastoval urážkou, načež Flynnovi ruply nervy a do éteru zněla slova o zkur… Plzni.

Následně svůj výrok mírnil. „Když na někoho takového narazíte, je to frustrující,“ reagoval. „Teď to budeme chtít urvat doma,“ řekl Čech s britskými kořeny.

Indiánům bude v ofenzivě znovu chybět Kryštof Hrabík, distancovaný za zákrok v třetím utkání dodatečně na dva zápasy.

„Bylo to na základě podnětu Liberce. Takhle to dopadlo, je to oslabení, ale kluci se rvou i za Kryštofa,“ prohlásil trenér Kořínek.

Vedení plzeňského klubu reagovalo na úroveň řízení sobotního utkání zase tím, že vetovalo hlavního sudího Oldřicha Hejduka.

Kdo s koho?

5. zápas předkola play-off, dnes v 19.00

Liberec – Plzeň

Stav série (na tři vítězství): 2:2 (předchozí výsledky 4:1, 0:6, 3:1 a 1:2 pp)