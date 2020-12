Jak důležité bylo chytit start zápasu, k němuž jste nastoupili na tři pětky?

Určitě to pomohlo, rychlý gól nás nakopl a zvlášť v Hradci to byla velká výhoda.

Překvapil vás Hradec něčím?

Věděli jsme, že mají rychlé útočníky a důrazné hráče v obraně, že to hodně dohrávají. Ale připravili jsme se na to a v utkání to bylo myslím vidět. K tomu výborně zachytal Frodlík a máme další tři body.

V předchozích utkáních jste dal jediný gól a teď hned dvě branky.

Asi jsem chytil nějakou střeleckou slinu (úsměv). Předtím jsem dal dva góly v zápase naposledy snad před pár lety v Kanadě. Vyhráli jsme, takže jsem za to rád.

Zvlášť váš první gól byl parádní. Kde se vás to sebevědomí vzalo?

Nabral jsem rychlost, útočníci byli obsazeni, tak jsem pokračoval dál, ťukl jsem si to mezi obránce a byl jsem překvapený, že to vyšlo. Najednou jsem byl sám před gólmanem, nic jsem nevymýšlel a poslal jsem to nahoru.