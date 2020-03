HC BULDOCI STŘÍBRO

Jeden ze dvou stříbrských hokejových klubů, HC Buldoci, ve skupině A Krajské soutěže Plzeňského kraje obsadil po základní části osmé místo v tabulce s bilancí šesti výher, jedné remízy a jedenácti porážek. Ve čtvrtfinále osmičlenného play-off tak narazí na suverénního vítěze základní části HC Saxana Group Plzeň.

Bude se hrát na dvě utkání a dál postoupí tým s větším bodovým či případně gólovým ziskem. V případě rovnosti těchto kritérií rozhodnou nájezdy bezprostředně po druhém zápase.

Protože led na stříbrském otevřeném ´zimáku´ skončil v sobotu 29. února, odehrají Buldoci obě utkání v plzeňské Logspeed Areně. Úvodní duel zítra od 20 hodin v hlavní hale extraligových Indiánů, odvetu v neděli od 18 hodin v malé hale.

Oficiální Českým svazem ledního hokeje schválená tabulka po základní části skupiny A krajské soutěže:

1. HC Saxana Group Plzeň⋌18 13 4 1 121: 70 30

2. Sokol Malá Víska⋌ 18 11 2 5 98: 76 24

3. HC Rokycany⋌ 18 9 4 5 91: 75 22

4. HC Chotíkov⋌ 18 9 4 5 112: 80 22

5. TJ Město Zbiroh⋌ 18 8 3 7 79: 81 19

6. HC DTJ Klabava⋌ 18 7 3 8 94: 88 17

7. Sokol Horní Lukavice⋌ 18 6 2 10 84: 97 14

8. HC Buldoci Stříbro⋌ 18 6 1 11 63: 90 13

9. TJ Baník Líně⋌ 18 4 1 13 56:105 9

10. HC Pubec Plzeň⋌ 18 4 2 12 69:105 8

KRAJSKÁ SOUTĚŽ - SKUPINA C

JISKRA BEZDRUŽICE

V tabulce pátá Jiskra Bezdružice po úvodním šoku zmobilizovala síly a s přehledem porazila předposlední TJ Město Touškov 5:2.

Stejně jako v minulém kole i tentokrát lovil v utkání jako první puk z branky gólman Bezdružic Pavel Packan. Protože se to stalo už po jedenácti vteřinách hry, tak se jen smutně podíval, zda si jeho spoluhráči vůbec všimli, že už se začalo hrát…

Touškovští hráči tak dostali do dalších minut vítanou vzpruhu a favoritovi se příliš nedařilo převzít otěže pevně do rukou. Vyrovnání z hole Petra Janoty sice přišlo relativně brzy v osmé minutě, ale do první přestávky už žádný další gól nepadl.

Zato v té druhé Bezdružičtí soupeři bezezbytku oplatili jejich kousek z té první. David Kutnar totiž využil přesilovku, soupeřovo brankáře překonal už po šestnácti vteřinách hry a získal svému týmu vedení.

Další góly však začaly padat až v poslední části hry.

Nejprve potrestal dvojnásobné vyloučení soupeřů Martin Velich a po něm se ještě trefili do branky Touškova Karel Seknička a František Rohrer. Gól protivníka na 2:5 už byl jen kosmetickou úpravou skóre při jasné výhře favorizované Jiskry.

Město Touškov – Jiskra Bezdružice 2:5

Třetiny: 1:1, 0:1, 1:3. Branky: 1. Frundl, 44. Pajer (Videršperk) – 8. Janota (Velich), 16. Kutnar (Hladík, Šmat), 36. Velich (Seknička, Kutnar), 39. Seknička (Janota), 42. Rohrer. Rozhodčí: Sýkora, Brand. Vyloučení: 8:4. Vyšší tresty: 1:0. Využití přesilovek: 0:2. V oslabení: 0:0.

TJ Jiskra Bezdružice: Packan – E. Kutnar, Hlaváč, Šmat, Rohrer – Janota, Kocián, Klabačka, M. Velich, Seknička, D. Kutnar, Hladík.

HC STŘÍBRO 06

Stříbrské ´nulašestce´ se v duelu s o příčku lepšími Příkosicemi nedařilo vůbec nic, a tak musela na bodový zisk a posun v tabulce vzhůru rychle zapomenout. Naopak po porážce 1:6 klesla ještě o místo níže za Staňkov.

Čestný gól Stříbra zaznamenal až pět minut před koncem za v podstatě rozhodnutého stavu 0:4 Michal Krištofovič po přihrávce Lukáše Martínka.

Do statistik utkání se ze stříbrských hokejistů výrazněji zapsal už jen Antonín Mašek desetiminutovým osobním trestem za nesportovní chování.

HC Stříbro 06 – TJ Čechie Příkosice 1:6

Třetiny: 0:2, 0:2, 1:2. Branky: 36. Krištofovič (Martínek) – 2. Rybař, 13. Heindl (Grantner), 21. Jan (Šefčík), 23. Lukeš (Diviš, Jäger), 37. Heindl (Šlajch), 40. Lukeš (Ebelendr, Rybař). Rozhodčí: Janík, Mudra. Vyloučení: 5:6. Vyšší tresty: 1:0 (22. Antonín Mašek). Využití přesilovek: 0:2. V oslabení: 0:0.

HC Stříbro 06: Vainar – Jahoda, Plešinger, Turek, Mašek – Krištofovič, Milt, Böttcher, Kopet, Pavel, Macháček, Martínek.

Ostatní výsledky 21. kola: Staňkov – Lipnice 1:1, Vejprnice – Kaznějov 2:9, Chotíkov B – Díly 3:5, KlausTimber Plzeň – Holýšov 7:2.

Tabulka:

1. HC KlausTimber Plzeň⋌20 14 4 2 110: 49 32

2. Sokol Lipnice/Plzeň jih⋌ 21 15 2 4 96: 59 32

3. HC Holýšov⋌ 21 11 5 5 99: 67 27

4. TJ Sokol Díly⋌ 21 13 1 7 89: 62 27

5. Jiskra Bezdružice⋌ 21 10 5 6 96: 71 25

6. TJ Čechie Příkosice⋌ 21 8 3 10 70: 79 19

7. HC Chotíkov B⋌ 21 7 3 11 70: 81 17

8. HC Staňkov⋌ 21 7 3 11 63: 74 17

9. HC Stříbro 06⋌ 21 7 3 11 73:104 17

10. TJ Apollo Kaznějov B⋌ 20 7 2 11 76: 90 16

11. TJ Sokol Vejprnice⋌ 21 6 3 12 73:102 15

12. HC Město Touškov⋌ 21 1 4 16 55:132 6

Do konce soutěže zbývá sehrát poslední kolo.