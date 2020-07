Turnaj pěti týmů absolvovali s bilancí jedné výhry a tří porážek, což v konečném zúčtování stačilo na předposlední čtvrtou příčku. „Letňáček 2020 v dobřanském hokejbalovém stánku provázelo i pěkné počasí. Pět mančaftů zvládlo dohromady celkem deset duelů. Každý tým tedy odehrál čtyři utkání do společné tabulky v klasickém systému každý s každým na 2 x 12 minut čistého času. Všem celkům děkujeme za účast a přejeme pěkné léto. Náš klub tak na krátkou dobu odhazuje hokejky do zámezí a na přelomu školních prázdnin bude opět startovat motory,“ uvedl ´na rozloučenou´ předseda pořádajícího klubu Václav Šlehofer.

Do Dobřan dorazil jako hlavní tahák tým ČR Masters Jih, v jehož dresu se představili bývalí výborní extraligoví hokejbalisté v čele s trojicí Jiří Švejda, Milan Hoffman a Petr Mikl. „Největším překvapením ale byly výkony mladého mančaftu ze severočeských Litoměřic. První start na našem turnaji absolvovali hokejbalisté plzeňského Taurusu a do bojů jsme pochopitelně zasáhli i my s namixovanou sestavou,“ stručně doplnil soupeře stříbrských Buldoků pod vedením Václava Šůchy domácí šéf.

Buldoci turnaj zahájili nadějně, výhrou o dva gólky nad plzeňským Taurusem hned v úvodním utkání celého programu. To byla však nejen první, ale zároveň i jejich poslední bodová radost. V druhém zápase sice srdnatě bojovali s domácím favoritem, ale síť za zády dobřanského gólmana ani jednou nerozvlnili. Pak těsně a trochu smolně padli s Litoměřicemi a nakonec nestačili na ´hvězdný´ výběr v dresech ČR Masters-jih.

Zdroj: Foto: fb Snack Dobřany.

Výsledky: Taurus Plzeň - Stříbro 2:4, Dobřany - Litoměřice 4:3 po samostatných nájezdech, ČR Masters - Taurus 5:1, Stříbro - Dobřany 0:2, Litoměřice - ČR Masters 4:3, Dobřany - Taurus 4:1, Litoměřice - Stříbro 2:1, ČR Masters - Dobřany 1:3, Taurus - Litoměřice 4:3, Stříbro - ČR Masters 1:5.

Konečné pořadí: 1. Dobřany 11 bodů (skóre 13:5), 2. Litoměřice 7 (12:12), 3. ČR Masters-jih 6 (14:9), 4. Stříbro 3 (6:11), 5. Taurus 3 (8:16).

Vyhlášení jednotlivci:

Nejlepší gólman: Tomáš Červenka (Litoměřice)

Nejužitečnější hráč: Filip Lang (Dobřany)

Nejlepší hráč: David Kvítek (ČR Masters-jih)

Osobnost turnaje: Milan Hoffman (ČR Masters-jih) a Marek Tymeš (Litoměřice).