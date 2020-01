Drama až do závěrečné sirény! A přitom měl být duel Krajské ligy Karlovarského a Plzeňského kraje mezi devátými hokejisty HC Tachov a beznadějně posledními ostrovskými Čerty jednoznačnou záležitostí ve prospěch domácího celku.

Zvláště, když hosté v dosavadních patnácti soutěžních utkáních ještě nezískali ani bod, a také proto, že v sedmém kole na začátku listopadu Tachované vyplenili ostrovský led vcelku hladce o pět gólů 8:3.

Ale co bylo, bylo. V sobotu to ovšem na tachovském zimním stadionu byla jiná káva. Urputný boj až do závěrečné sirény.

Nakonec však papírové předpoklady platily, i když k tomu domácí museli předvést neskutečný pětigólový obrat v poslední třetině.

Začali totiž katastrofálně.

Hra Tachovanů až tak špatná nebyla a snaha se jim nedala vytknout, ale góly v první třetině stříleli pouze hosté. Za záda brankáře Vojtěcha Marka se postupně trefili Štěpán Stehlík, Benjamin Vondráček a Jiří Kukačka. Čerti tak důrazně ukázali, že se sami neporazí…

Naopak nečekaná porážka začala vážně hrozit domácím borcům na bruslích.

Tachov však má Gustava Poncara a v utkání proti Ostrovu se ukázal jako spasitel.

Nejprve vykřesal jiskřičku minutu a půl před koncem druhé části hry snížením na 1:3. Jenže tu hned po čtyřiceti vteřinách sfoukl gólem ostrovský Robin Vondráček a hosté i na druhou přestávku odcházeli do kabin s tříbrankovým náskokem.

Průvan v šatně Tachova se promítl do úspěšného zakončení Valerije Chaljavina hned po minutě třetí třetiny. Ve 49. minutě snížil Jakub Šmejkal už na 3:4 a domácí hráči i fanoušci začali věřit v obrat.

Gustav Poncar nejen věřil, ale dvěma góly opět po nahrávkách Pavla Kubeše ho i dokonal. Vyrovnal v čase 53:57 minuty a vítězný zásah zaznamenal přesně o pět minut později. Hattrick si za svoji aktivitu rozhodně zasloužil.

A Pavel Kubeš si do statistik kanadského bodování připsal ještě o bod více než Poncar zásluhou čtyř gólových nahrávek. Tou poslední z nich čtyři vteřiny před koncem zápasu ještě vybídl k poslední trefě utkání Jana Fidlera.

Povinná výhra na postavení HC Tachov v tabulce nic nezměnila, je stále devátý.

HC Tachov – HC Čerti Ostrov 6:4

Třetiny: 0:3, 1:1, 5:0.

Branky: 39. Poncar (Kubeš, Čadek), 42. Chaljavin (Hřebík, Vávra), 49. Šmejkal (Chaljavin), 54. Poncar (Kubeš), 59. Poncar (Kubeš), 60. Fidler (Kubeš) – 7. Stehlík (Danyo, R. Vondráček), 13. B. Vondráček (Jonák), 15. Kukačka (Danyo, Pater), 40. R. Vondráček (Danyo). Rozhodčí: Kosnar – Deja, Matys.

Vyloučení: 11:5. Využití přesilovek: 0:0. V oslabení: 0:1.

HC Tachov: Marek – Vávra, Hřebík, Bartoš, Šmejkal, Ďugel, Bolonin – Chaljavin, Jakubec, Gažík, Svoboda, Poncar, Janda, Fidler, Čadek, Kubeš.

Ostatní výsledky 18. kola: Cheb – Nejdek 4:5 (po samostatných nájezdech), Klatovy B – Kaznějov 10:4, Mariánské Lázně – Třemošná 3:2 (po samostatných nájezdech), Domažlice – Rokycany 6:7.

Program 19. kola:

sobota 1. února (14.15) Ostrov – Klatovy B, (17.00) Třemošná – Tachov, Nejdek – Domažlice, HK Rokycany – Sokolov B, (18.45) Kaznějov – Cheb.

Tabulka:

1. HK Rokycany ⋌17 13 1 0 3 144: 62 41

2. Rebel Město Nejdek⋌ 17 12 1 1 3 148: 45 39

3. HC Klatovy B⋌ 16 10 2 1 3 107: 67 35

4. HC Stadion Cheb⋌ 16 10 0 2 4 104: 47 32

5. HC Domažlice⋌ 15 10 0 1 4 108: 65 31

6. TJ Apollo Kaznějov⋌ 16 6 4 1 5 88: 68 27

7. HC Baník Sokolov B⋌ 16 7 0 0 9 74: 76 21

8. KHL Meteor Třemošná⋌ 16 5 0 2 9 72: 79 17

9. HC Tachov⋌ 16 4 0 0 12 55:116 12

10. HC Mariánské Lázně⋌ 16 2 1 1 12 43:172 9

11. HC Čerti Ostrov⋌ 16 0 0 0 16 48:195 0