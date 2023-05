Tachovský hokejový klub mužů našel řešení týkající se své budoucnosti. HC Tachov zůstane v krajské lize Plzeňského a Karlovarského kraje, ale bude hrát společně s Chebem pod oficiálním názvem Cheb B. Kádr bude složen zhruba ze dvou pětek Tachova a jedné lajny Chebu.

Na archivním snímku hokejisté Tachova. | Foto: Ondřej Dorot

"Na 90 procent to tak bude. Vedení se dohodlo na společném týmu s Chebem, ale ještě budeme dělat schůzku s hráči, kteří by měli hrát, aby fungovala docházka. Budeme hrát krajskou ligu, kluci nechtějí hrát nižší soutěž. Ale krajská liga je na hraně, protože hokejisté z ostatních týmů mají lepší hráče, protože týmy z Plzeňska a Karlovarska mají v kádru kluky, kteří hráli extraligu, první nebo druhou ligu," uvedl předseda HC Tachov Pavel Hrůša.

Proč se tým bude oficiálně jmenovat Cheb B? "Protože kluci z Chebu, kteří hrají druhou ligu, by nemohli nastupovat za Tachov. Oficiálně budeme Cheb B, ale v podstatě budeme Tachov. Hrát se bude v Tachově na zimáku, v dresech Tachova. Název města zmizí z rozpisu soutěže, jinak budeme reprezentovat Tachov. Takhle to funguje ve více klubech v republice. Je to nejjednodušší řešení, aby se nemusely počítat starty, protože střídavý start je složitější. Model, který jsme zvolili, je jednodušším řešením," vysvětlil Hrůša.

Nové mužstvo si nechce dávat přehnané ambice. "Budeme rádi, když se udržíme kolem středu tabulky," dodal Pavel Hrůša.

V minulé sezoně Tachov neměl dostatek hráčů, a proto musel kontumovat posledních šest utkání krajské ligy.

