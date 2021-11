Dohrávka 3. kola krajské hokejové ligy mezi Tachovem a Domažlicemi přinesla jednoznačné vítězství Chodů, kteří uspěli vysoko 9:2. O den později už v 8. kole soutěže však nestačili na Rokycany, u nichž prohráli 4:6. Tachov zůstal bez bodu, když v druhém zápase podlehl rezervě Sokolova 3:4.

Tachov - Domažlice 2:9 | Foto: Ondřej Dorot

Dohrávka 3. kola:

Tachov - Domažlice 2:9

„Po prvním gólu, kdy jsme vykoupali gólmana, jsme si asi mysleli, že to půjde samo, ale nešlo. Domažlická úderná formace nás zcela rozebírala a my jsme nebyli schopní s tím nic dělat. V obraně si s námi dělali, co chtěli. Od nás to bylo peklo a po konci jsme byli rádi, že už je to za námi," oddechl si tachovský hráč Jaroslav Hřebík.