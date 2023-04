Na prvním srazu hokejové reprezentace před květnovým mistrovstvím světa v Rize přivítal finský kouč Karin Jalonen v sobotu na zimním stadionu v Plzni kompletní tým sedmadvaceti nominovaných hráčů.

Česká hokejová reprezentace zahájila cestu na mistrovství světa v Rize prvním kempem v Plzni odkud se vydá k přípravným zápasům do Německa. | Foto: Český hokej

„Situace je trošku jiná než před rokem, protože znám téměř všechny hráče. Oni už zase znají systém, který hrajeme a trénujeme. Vidím, že hráči mají hodně pozitivní energie, což je skvělé,“ řekl Kari Jalonen, když přišel mezi novináře.

V úvodu kempu dal příležitost gólmanům s minimem reprezentačních zkušeností. Mezi trojicí je i plzeňský gólman Dominik Pavlát, který může debutovat v národním týmu. „Šance jet na mistrovství světa vždycky je, i když ne velká. Ale pro všechny ty kluky je to obrovská zkušenost. Chceme, aby se mladí kluci otrkali,“ prohlásil Zdeněk Orct, trenér gólmanů českého týmu.

Mezi nominovanými jsou i další tři hokejisté Škody Plzeň – obránce Petr Zámorský a útočníci Kryštof Hrabík s Jakubem Pourem. Z karlovarské Energie pak povolali reprezentační trenéři gólmana Štěpána Lukeše a osvědčenou dvojici útočníků Ondřej Beránek – Jiří Černoch, který byl loni v kádru také od prvního kempu a nakonec si zahrál i na bronzovém MS v Rize. „Jsem rád, že tady můžu být, moc si toho vážím. Půjdeme den po dni a uvidíme, jak to dopadne,“ usmíval se Ondřej Beránek na reprezentačním srazu v Plzni.

A doufá, že i tady zužitkuje klubovou spolupráci s Jiřím Černochem. „Čeče je výborný kluk, vždycky je lepší být v nároďáku ve dvou,“ doplnil Beránek s tím, že pro něho osobně je Černochův příběh z loňska i velkou motivací.

„Jasně, když budete věřit a dáte do toho všechno, vždycky se to může podařit,“ říkal útočník Karlových Varů a připomněl, že loni vypadl ze sestavy těsně před odletem na šampionát. „Ve hře je spousta faktorů. Na mně je odmakat to, každý musí přidat něco navíc,“ dodal s vírou Ondřej Beránek. Z Plzně se hokejisté vydají v úterý ke dvěma přípravným zápasům v Německu.

Nominace

Kádr českého národního týmu pro zápasy s Německem v Kasselu (13. dubna) a Frankfurtu nad Mohanem (15. dubna):



Brankáři: Štěpán Lukeš (Karlovy Vary; 7 zápasů), Dominik Pavlát (Plzeň; 0), Nick Malík (KooKoo Kouvola/Fin.; 0).



Obránci: Martin Jandus (5 zápasů/0 branek), Michal Moravčík (50/1), David Němeček (všichni Sparta Praha; 13/0), Radek Kučeřík (Kometa Brno; 5/0), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav; 8/1), Petr Zámorský (Plzeň; 72/2), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Švýc.; 104/5), Vojtěch Mozík (Rögle/Švéd.; 55/4), Libor Zábranský mladší (Jukurit Mikkeli/Fin.; 13/0).



Útočníci: Ondřej Beránek (30/3), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 31/7), Jakub Flek (54/10), Luboš Horký (oba Kometa Brno; 7/1), Roman Horák (64/11), David Tomášek (oba Sparta Praha; 38/10), Kryštof Hrabík (4/0), Jakub Pour (oba Plzeň; 3/0), Filip Chlapík (18/3), Michael Špaček (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 41/6), Adam Najman (Liberec; 2/0), Šimon Stránský (Litvínov; 10/1), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.; 7/0), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 47/9), Jiří Smejkal (Oskarshamn/Švéd.; 49/9).

