FOTO: HC Tachov inkasoval osmnáct gólů a sedmdesát trestných minut

To tedy byla divočina! Dát na ledě soupeře sedm branek je vcelku dobrý počin. Prohrát o jedenáct gólů není úplně nejlepší vizitka. Ale spojit to obojí do jednoho utkání? To je umění!

Třemošná – Tachov | Foto: Deník / Daniel Beran