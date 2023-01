Tento hokejový klub tvoří motokrosoví závodníci z Tachovska. "Kluci proti Ufonům makali jako tým, což je pro motokrosaře těžké, protože při závodech jede každý za sebe. Nicméně teď jsme opravdu makali jako tým," těšilo Válka.

V sedmičlenné soutěži jsou Rudé Rozety čtvrté a to jim zaručuje postup do semifinále play-off. "To je náš cíl, protože do play-off jsme ještě nikdy nepostoupili. Do konce základní části zbývá pět zápasů, tak snad udržíme čtvrté místo," přeje si Tomáš Válek.

FOTO: Rudé Rozety padly s Rytíři ve stříbrské NHL