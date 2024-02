Hokejový tým Rudých Rozet nepřetavil svoji historicky první účast v semifinále play-off Stříbrské NHL v další úspěch. Motokrosoví závodníci na bruslích prohráli oba zápasy s mužstvem Ufoni 0:1 a 2:8 a 24. února od 15.30 hodin je pod širým nebem stříbrského stadionu čeká utkání o třetí místo s týmem Skeletons.

Rudé Rozety vs. Ufouni | Video: Deník/Monika Šavlová

"V prvním utkání semifinále rozhodla jeda chybička, kterou soupeř potrestal. Jinak byl zápas vyrovnaný.

Ve druhém jsme vedli 2:0 a vypadalo to nadějně, ale prohráli jsme 2:8. Škoda," řekl hráč Rudých Rozet Tomáš Válek.

On a někteří další ve druhém duelu chyběli kvůli nemoci. "Myslím si ale, že bychom zápas nevyhráli ani kompletní. Ufoni jsou sehranější a lepší," tvrdil.

Také v týmu Ufonů hráli několik motokrosových závodníků. "Je to drsnější, tvrdší hokej, protože se známe, tak to nikdo nikomu nedá zadarmo. Je to derby kdo s koho," usmíval se Tomáš Válek.

Se Skeletons, s nimiž si to Rozety rozdají o bronz, mají ze základní části vyrovnanou bilanci.

