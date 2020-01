V zápase 36. extraligového kola naložili plzeňští Indiáni doma Pardubicím pět kousků aniž by sami inkasovali. Slavili tak páté vítězství v řadě, brankář Dominik Frodl zase šestou nulu v běžící soutěži.

Obraz hry od začátku odpovídal postavení soupeřů v tabulce. Zatímco Frodl v brance třetí Plzně čelil v první třetině jen třem střelám, z jedenácti ran letících na Kantora hned dvě pronikly do sítě posledního celku soutěže.

Úvodní přesilovku Škodovka ještě nevyužila, ale po jejím skončení rozjeli domácí přečíslení, které trefou k tyči zúročil Kodýtek – 1:0.

Domácí měli dál navrch, navíc Dynamo dvakrát rychle po sobě propadlo v počtech. Nejprve pykalo za hru v šesti, poté v oslabení zase v pěti a Indiáni přes minutu trvající dvojnásobnou výhodu využili. Po Gulašově přihrávce skóroval bombou Rob – 2:0

„To se jen tak nestává. Šlo o důsledek špatné komunikace. Smrtící situace, soupeři jsme nabídli jistý gól,“ zlobil se pardubický trenér Milan Razým.

A to v závěru třetiny po další Gulašově pobídce dostal puk do hostující brány ještě zblízka Mertl. Domácí už slavili, ale sudí akci přezkoumal na videu a gól kvůli kopnutí kotouče bruslí neuznal.

Branek se tak přes šest tisíc diváků v plzeňské hale dočkalo až v prostřední části, obě padly do pardubické klece. Škodovka snadno pronikala často dezorientovanou defenzivou hostů. Němcův průnik ještě gólem neskončil. Před Kantorem uvolnil Roba, ten šel do kličky, jenže gólman to vystihl.

Na 3:0 tak až po dalším přečíslení a Gulašově asistenci zvýšil pohotově Kantner. To ještě víc nahlodalo úsilí Dynama. Vyloučení hostujícího Jana Zdráhala pak potrestal Patrik Zdráhal. Po Robově přiťuknutí pálil bez přípravy a navázal na svou první trefu za Plzeň z předchozího utkání v Kladně.

Až v závěru druhé části měli hosté několik nebezpečných střel, ale Frodl si poradil. Na soupeřův atak u mantinelu však v průběhu třetiny doplatil domácí Eberle. Otřesený útočník ještě zkoušel hrát, ale nakonec z boje odstoupil.

Na začátku třetí třetiny hosté zahodili dvě šance. Tybor netrefil odkrytou bránu a Vlach napálil jen horní tyčku. Škodovka pak ještě přestála oslabení a následně Gulaš svým třicátým gólem v sezoně zpečetil plzeňský triumf. V pardubickém pásmu se zmocnil puku, prokličkoval před Kantora a bekhendem skóroval. Bylo rozhodnuto.

„Hodnocení zápasu pro mě není příjemné. Plzeň jasně dominovala a výsledek to jenom podtrhuje. Nezbývá než domácím pogratulovat k zaslouženému vítězství,“ komentoval návrat do dobře známého prostředí kouč Milan Razým. Před sedmi lety slavil s Plzní zisk mistrovského titulu a vedení Pardubic se ujal teprve nedávno.

„Dovolím si říct, že jsme utkání kontrolovali celých šedesát minut. Pomohlo nám, že jsme se brzy dostali do dvoubrankového vedení. Tyhle zápasy s týmy ze spodku tabulky nebývají jednoduché, nicméně hráči k tomu přistoupili dobře,“ ocenil plzeňský asistent Jiří Hanzlík .

Škodovka se tak může v klidu chystat na úterní dohrávku, v níž se doma utká od 17.30 hodin s vedoucím Libercem.