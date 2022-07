„Party bude pokračovat, máme hodně evropských hráčů,“ říkal hokejový gólman. Při oslavách v Plzni do slavné trofeje symbolicky čepoval pivo a zaplněné nádvoří Plzeňského Prazdroje skandovalo jeho jméno. Fanoušci měli možnost fotit se s trofejí, bylo to parádní hokejové odpoledne.

„Pro nás Plzeňáky je to ikonické místo, spojené s radostí, kde se rádi potkáváme,“ vysvětloval proč za místo oslav zvolil právě tohle místo. Dorazili i fanoušci Litvínova, s nímž získal Francouz český titul.

Když přivezl stejnou trofej do Plzně před třinácti lety jiný plzeňský rodák Petr Sýkora, mladičký Pavel Francouz u toho samozřejmě nemohl chyběl.

Horko v kraji přináší i kolapsy, s rostoucí teplotou klesla spotřeba piva

„Vybavuju si jako by to bylo včera, jak jsem byl tehdy na zimáku. Ale, že bych snil o tom, že jednou Stanley Cup vyhraju? O tom jsem nepřemýšlel, spíš jsem cílil na to, abych si zachytal extraligu,“ reagoval na dotaz.

O to víc si teď slavné trofeje užívá. „Když jsem zvedl pohár poprvé nad hlavu a viděl se v odrazu, byly to nepopsatelné pocity. Ani nevím, jak bych to přiblížil,“ vyprávěl novinářům.

„Člověk si říká, jaké by to asi bylo, a pak když se to děje, stejně je to neuvěřitelné. To je jako když skočíte špičku pod jez. Zmítáte se v obrovské bouři emocí a jede na vlně radosti,“ snažil se Francouz přiblížit svoje pocity.

Stanley Cup měl od rána. „Dal jsem si u něho snídani s nejbližšími,“ vyprávěl novinářům na tiskové konferenci v Plzeňském Prazdroji.

Během ní mimo jiné potvrdil to, co už na něho dříve práskl za mořem spoluhráč Erik Johnson. Totiž, že se při oslavách bezprostředně po zisku trofeje rozjel nejvíce ze všech. „Tuhle otázku jsem nečekal,“ usmál se Pavel Francouz. „Neřekl bych, že jsem byl nejvíc opilý, ale povedlo se mi to nejrychleji. Celý den jsem nejedl, a když jsem si pak dal pár drinků, byl jsem ve skvělé náladě, totální euforie. Zažili jsme v šatně spoustu srandy,“ nebál se přiznat s odstupem času.

Další oslavy následovaly v pátek v jeho rodné Plzni.

Akreditační úřad zastavil správní řízení k omezení akreditace Fakulty právnické

Odpoledne se potěšil s fanoušky na nádvoří Plzeňského Prazdroje, kde mu přišli popřát zástupci města na čele s primátorem Pavlem Šindelářem či fotbalisté Pavel Horváth a Jindřich Staněk, jenž svému hokejovému kolegovi věnoval dres Viktorie s číslem 39, které nosí Pavel Francouz v Coloradu.

Později následovala soukromá oslava a pak už se Stanley Cup vydal na další pouť do Mnichova.

O to, že by Stanley Cup mohl přijít během doby, co ho má u sebe k nějaké úhoně, český hokejový gólman strach neměl.

„Je to kus kus hokejové historie, mám k němu obrovskou úctu a respekt. Přistupuji k tomu tak, jako bych držel svoje vlastní dítě,“ doplnil Pavel Francouz.

Rozhovor s Pavlem Francouzem čtěte na www.plzensky.denik.cz a v pondělních novinách.