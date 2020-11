Vervu Indiáni porazili podruhé v krátké době a na vlastním ledě připravili Litvínovským už osmou porážku v řadě.

V plzeňské obraně chyběl Stříteský a do sestavy se naopak po úspěšné premiéře v českém áčku na Karjala Cupu vrátil 16letý bek Jiříček.

Extraligový lídr začal proti dvanáctému týmu soutěže skvěle a už v čase 3:59 se ujal vedení. Godlu v litvínovské kleci po přesné Gulašově pobídce zpoza branky prostřelil volný Suchý. Plzeň měla dál více ze hry, soupeře nepouštěla do vážnějších šancí, a to ani při vyloučení střelce úvodního gólu. Naopak škodováci dotírali zle na Godlu, přes tlak však do konce třetiny náskok nezvýšili.

Jiříček připravil šanci Strakovi, ovšem ten nadvakrát neuspěl, stejně jako poté Kodýtek. Stejný hráč se pak zleva protáhl až před Godlu, zkusil blafák do bekhendu, gólmana hostů však nepřekonal.

Ve druhé třetině pak Verva výrazně přidala, navíc škodováci nechávali hostům příliš prostoru a hrálo se víc před brankářem Frodlem. Po Cibulskisově přihrávce pálil osamocený Helt, ale Frodl skvěle zasáhl a také při dalších litvínovských šancích domácí tým držel. Na opačné straně mohl zvýšit těsně vedení Lang, ale nemířil přesně. Naopak Frodl zlikvidoval další Zygmuntovu příležitost a Helt jen rozvibroval tyč plzeňské branky. V závěru třetí třetiny tlak Litvínova ještě zesílil a v 39. minutě nekrytý Polák Zygmunt z mezikruží už Frodla propálil. Bylo srovnáno.

Gulaš připravil šanci pro Suchého. Převážit zápas na plzeňskou stranu mohl Kodýtek, jenže minul a neujaly se ani další plzeňské rány. Ani litvínovský Gerhát po přečíslení ale neskóroval. V další dobré příležitosti nerozhodl znovu Kodýtek a na řadu přišlo prodloužení. V nastavení domácí nevyužili přesilovku po faulu na Eberleho a vítěze tak musely určit nájezdy.

Gólový účet otevřel ve druhé sérii Kodýtek, Myšák ještě srovnal, ale pak už se trefovali jen Indiáni. Rozhodující nájezd proměnil svižnou ranou Gulaš a dvoubodový zisk pak v páté sérii zpečetil střelou k tyči Musil.

Před Plzní je nyní pět zápasů na ledě soupeřů. Venkovní trip zahájí Škodovka v neděli od 17.00 hodin utkáním v Českých Budějovicích s nováčkem soutěže.

Hlasy trenérů

Ladislav Čihák (HC Škoda Plzeň): "Jsme rádi, že máme dva body, ale naše hra nebyla dobrá. Litvínov byl houževnatější, zvlášť ve druhé třetině, kde jsme měli velké mezery v obraně a jen se štěstím jsme to uhráli. V prodloužení nám nevyšla přesilová hra čtyři na tři, leč vítězný bod jsme získali naštěstí v nájezdech. Někdy takové zápasy přijdou, hráčům to nesedne a o to více si ceníme dnešních bodů."

Vladimír Országh (HC Verva Litvínov): "Byl to dobrý zápas z obou stran, první třetinu měli domácí navrch, měli jsme díry v obraně. Ve druhé třetině to bylo lepší, vytvořili jsme si několik dobrých šancí. Myslím si, že minimálně bod jsme si rozhodně zasloužili proti velmi dobrému soupeři. Rozhodně se máme se od čeho odrazit do dalších zápasů."

HC Škoda Plzeň – HC Verva Litvínov 2:1 po sam, nájezdech



Třetiny: 1:0, 0:1, 0:0 - 0:0. Branky a nahrávky: 4. Suchý (Gulaš), rozh. nájezd Gulaš – 39. Zygmunt (Havelka, Helt). Rozhodčí: Hradil, Veselý – Rampír, Špringl. Vyloučení: 1:2, navíc V. Hübl (Lit.) 10 min. Bez využití. Hráno bez diváků.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Lang, L. Kaňák, Vráblík, Čerešňák, Budík, Jiříček, Kvasnička – Suchý, Mertl, Gulaš – Stach, P. Musil, Rob – Kantner, Kracík, Pour – Straka, Kodýtek, Eberle.

HC Verva Litvínov: Godla – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, Štich – Jarůšek, M. Hanzl, Mahbod – P. Zdráhal, V. Hübl, Pospíšil – Válek, Gerhát, Myšák – M. Havelka, Helt, Zygmunt.