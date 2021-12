Hokejisté Stříbra i Bezdružic neudrželi vedení o dva góly

Stříbrští Buldoci vstoupili do utkání 12. kola krajské soutěže skupiny A s Malou Vískou výborně, protože po šesti minutách vedli 2:0. To Bezdružice ve šlágru 9. kola skupiny C vyhrávaly nad Lipnicí po dvou třetinách 3:1.

Martin Velich (vlevo) z Jiskry Bezdružice na archivním snímku z února 2020. | Foto: archiv HC Stříbro 06

Stříbro i Bezdružice nakonec remizovaly 4:4. Buldoci prohrávali 2:4, ale v posledních dvou a půl minutách utkání vstřelili dvě branky. Stříbru remíza pomohla odlepit se od posledního místa tabulky skupiny A. Bezdružice vedly 4:2 na začátku třetí třetiny, ale ani to jim nestačilo na zisk tří bodů. Bezdružice si díky remíze udržely první příčku o dva body před druhou Lipnicí. Krajská soutěž, sk. A, 12. kolo: HC Buldoci Stříbro - Sokol Malá Víska 4:4 (2:1, 0:1, 2:2). Branky a nahrávky Stříbra: 5. Šůcha, 6. Blažek (Němčák), 43. Reiss (Šůcha), 44. Staněk (Svoboda, Šůcha). Sestava Stříbra: Švec - Blažek, Červenka, Steiner, Houdek, Sova - Svoboda, Tůma, Němčák, Staněk, Šůcha, Sládek, Reiss, Černoch, Polívka. Krajská soutěž, sk. C, 9. kolo: Lipnice - Bezdružice 4:4 (1:2, 0:1, 3:1). Branky a nahrávky Bezdružic: 13. Semerád (J. Velich), 14. J. Velich (Semerád, Seknička), 28. J. Velich (M. Velich, Hlaváč), 32. Seknička (J. Velich). Sestava Bezdružic: Packan - Hlaváč, Šmat, Singer, Klabačka, Rohrer - Průša, Janota, J. Velich, Kocián, Semerád, Seknička, M. Velich.