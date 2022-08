Produktivní forvard je prvním Dánem v kádru Škody v historii klubu. V týmu by měl být nástupcem Michala Bulíře, který po excelentní sezoně v Plzni celek Indiánů zase opustil a vrátil se do Liberce.

„Čekali jsme na vhodný typ a dlouho hledali. Zvažovali jsme jednoho českého hráče, který nakonec podepsal jinde. Šlo o dlouhé, náročné hledání a teď jsme rádi, že jsme se s Nicolaiem domluvili,“ říká sportovní manažer Tomáš Vlasák s tím, že Meyer v Plzni podepsal zatím roční smlouvu a kádr Škodovky se jeho příchodem uzavírá.

Tlak mi nevadí, beru to jako výzvu, říká švédský snajpr Blomstrand

„Viděli jsme Nicolaie v zápasech, ale mluvili jsme i s Ludwigem Blomstrandem, který s ním hrával ve Švédsku. Jde o velice šikovného hráče na puku, o tvůrce hry, s nímž počítáme na centra,“ oznamuje Tomáš Vlasák.

A kvituje především produktivnost zkušeného dánského reprezentanta.

„Všude, kde Nicolai byl, dělal body. Ale nechceme ho tím dopředu svazovat. Je to kluk z národního týmu, zkušenosti má i z mezinárodní scény a důležité bylo i to, že měl zájem k nám jít,“ zdůrazňuje sám někdejší excelentní útočník. „Víme, že každá soutěž je jiná, ale věříme, že by mohl v Plzni navázat na předchozí výborné sezony,“ doplňuje Vlasák.

„Jakmile přišla nabídka z Plzně, byl jsem rozhodnutý. Měl jsem z jednání hned od začátku výborný pocit. Od Ludwiga Blomstranda jsem slyšel na organizaci jen chválu, proto jsem moc rád, že jsme se domluvili,“ komentuje Nicolai Meyer svůj příchod na západ Čech.

Rodák z Frederikshavnu na severu Dánska je odchovancem tamního hokeje a od mládežnických let i pravidelným členem národních výběrů. Dva roky si zahrál i nejvyšší švédskou mládežnickou soutěž.

Čtyři sezony pak hrál nejvyšší dánskou ligu, aby v roce 2016 odešel znovu do Švédska, do tamní druhé ligy, když oblékl postupně dres týmů Västerviks IK, Tingsryds AIF, IF Troja-Ljungby a Södertälje SK, kde před příchodem do Plzně hráli rovněž Ludwig Blomstrand nebo Sam Bitten. S Blomstrandem se Meyer v Södertälje také během jediné sezony (2018/19) potkal a navíc tu tehdy vyhrál kanadské bodování týmu (52 zápasů, 62 bodů, 29 gólů a 33 asistencí).

Dosažená čísla mu vynesla angažmá v nejvyšší švédské soutěži v dresu Malmö Redhawks. Po roce se ale Dán opět stěhoval, tentokrát do elitní finské ligy, kde po něm sáhli v Ässät Pori a Meyer se odvděčil opět skvělými čísly. V 53 zápasech se blýskl 16 góly a 26 asistencemi.

Uplynulou sezonu reprezentoval šikovný útočník Dánsko jak na olympijských hrách, tak na mistrovství světa. S Vídní pak Meyer postoupil do play-off a znovu vyhrál bodování týmu v základní části (38 zápasů, 18 gólů a 27 asistencí), ve vyřazovací bojích k tomu přidal v sedmu duelech čtyři branky a čtyři asistence.