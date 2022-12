Základem úspěchu v nedělním zápase 26. kola byl znovu brankář Svoboda a bojovný výkon týmu před ním podpořený góly. Dvěma trefami přispěl k zisku tří bodů Kodýtek.

Hokejová extraliga, HC Škoda Plzeň - HC Motor České Budějovice 4:1 (4. 12. 2022)Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Jihočeši sice předtím rozstříleli poslední Kladno na jeho ledě a zlomili sérii venkovních porážek, ale na Plzeň včera Gulaš a spol. nestačil. „Hráli jsme dobrý hokej, měli jsme spoustu šancí, kluci ten zápas odmakali, ale sráží nás nízká produktivita,“ litoval českobudějovický trenér Jaroslav Modrý.

„Vydřená výhra, za tři body jsme rádi a klukům za předvedený výkon musím poděkovat,“ ocenil naopak Petr Kořínek, hlavní kouč vítězů.

Škodovka hned v úvodu přečkala oslabení. S přispěním Svobody, který se stihl přesunout i proti Dzierkalsově ráně z první. Motor byl i poté aktivnější, Indiáni však agresivním napadáním dostávali defenzivu soupeře do problémů. V šesté minutě se před brankáře Strmeně protáhl jihočeský rodák Mertl a pálil pod břevno – 1:0. A od 12. minuty už to bylo o dvě branky. Domácí při signalizované výhodě přes dvě minuty obléhali klec Motoru a nic. Až pak Holešinský zpoza brány nabil Kodýtkovi a Škodovka se utrhla do vedení 2:0. V ten moment vedli hosté na rány 10:5.

Brrankář Miroslav SvobodaZdroj: Deník/Zdeněk VAIZStřelecké skóre rostlo i poté ve prospěch hostů, jenže na Svobodu si nepřišli. A to ani v přečíslení, jako Gazda nebo následně Valský, jehož ránu domácí brankář vytěsnil ramenem.

„Ačkoliv jsme vedli o dva góly, náš výkon nebyl dobrý,“ uznal trenér Kořínek.

Navíc situace Plzně se v úvodu druhé třetina zkomplikovala. Soupeř potáhl útok po levém křídle, Gulaš puk bekhendem bleskově posunul na střed a Strnad z pokleku trefou k tyči snížil.

Bylo zaděláno na drama.

Uklidňující gól po nájezdu s Mertlem mohl přidat Lang, ale Strmeň nebezpečí zažehnal. Svoboda zase ramenem vyrazil Štencelův pokus a skvěle zasáhl i proti Valskému. Hostům k vyrovnání nepomohla ani dlouhá přesilovka po Hrabíkově zákroku na Štencla, za nějž padlo vyloučení na pět minut a do konce utkání. Tři minuty hosté útočili, ale nápor ukončil Vráblíkův faul. Poměr střel na branku byl po druhé třetině přesto až neskutečný 17:35.

Třetí dějství začalo přesilovkou Plzně, obrovskou šanci měl Budík, ale Strmeň se vytáhl. Hosté pak zase přitlačili, Dzierkals nastřelil z úhlu tyč. A tři minuty před koncem Indiáni pláchli do brejku. Akci zakončoval faulovaný Holešinský, gólman Strmeň zasáhl, ale na dorážku nekrytého Kodýtka už nezareagoval – 3:1. Hosté ještě riskli power play, ale Suchý do prázdné branky pečetil vítězství Škodovky na konečných 4:1.

Druhou polovinu základní části zahájí Plzeň v pátek znovu doma, kde hostí Olomouc.

Škoda Plzeň - Motor České Budějovice 4:1

Třetiny: 2:0, 0:1, 2:0. Branky a nahrávky: 6. Mertl (Rekonen, Kvasnička), 12. Kodýtek (Holešinský), 57. Kodýtek (Holešinský), 59. Suchý – 25. Hanzl (Gulaš, Strnad). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Malý, Svoboda. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Střely na branku: 32:42.

Diváci: 4 163.

Nejlepší hráči: Petr Kodýtek – Martin Hanzl.

Plzeň: Mi. Svoboda – Baránek, Zámorský, Piskáček, Kaňák, Budík, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Holešinský – Lang, Mertl, Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Č. Budějovice: Strmeň – Štencel, Vráblík, Plášil, Hovorka, Hail, Gazda – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Strnad, Hanzl, Gulaš – Dzierkals, Pech, Valský – Tomeček, Vopelka, Karabáček. Trenéři: Modrý, Čermák a Fousek.