Ve Stříbře nemají obavy z pádu do skupiny B. "Zřejmě nikdo nespadne, protože týmy ze skupiny B nemají příliš zájem hrát skupinu A. Takže pokud my nebudeme chtít o soutěž níž, tak nespadneme. Ve skupinách B a C hraje více mužstev než v A. Svaz chtěl, aby někdo ze skupiny B postoupil do A, ale nikomu se nechtělo," tvrdil hráč Buldoků a správce zdejšího zimního stadionu Jan Šůcha.