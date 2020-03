A nutno říci, že Buldoci dostáli svému jménu. Ve dvouzápasové sérii kousali, bili se do poslední vteřiny a přestože nakonec nepostoupili, neprodali svoji kůži lacino. Padli totiž až po druhém utkání za stavu 1:1 na zápasy až na samostatné nájezdy.

„V pátečním prvním zápase jsme první třetinu drželi krok a dokázali jsme lépe bruslící Saxanu uhlídat. Po první části byl pro nás příznivý stav 1:1. Bohužel jsme měli špatný vstup do druhé části, kdy soupeři dokázali během pár minut vstřelit dvě pro ně uklidňující branky a tento stav vydržel až do konce druhé třetiny. V té třetí přidali ještě dvě branky a bylo nad naše síly se zápasem cokoliv udělat. I když jsme měli několik vyložených šancí, tak se nám už puk za záda gólmana Saxany nepodařilo protlačit,“ popsal páteční úvodní duel na ledě arény HC Škoda Plzeň hráč a manažer Buldoků Jan Šůcha.

První zápas tak skončil jednoznačným vítězstvím favorizovaného týmu 5:1.

Buldoci Stříbro – Saxana Group Plzeň 1:5

Třetiny: 1:1, 0:2, 0:2. Branky: 7. Šůcha (Tinavský, Steiner) – 14. Holub (Jonák, Suchánek), 22. Šanda, 22. Suchý (Jonák), 33. Holub, 39. Jonák. Rozhodčí: Markov – Lang, Sýkora. Vyloučení: 3:5. Vyšší tresty: 0:2. Využití přesilovek: 1:0. V oslabení: 0:0.

HC Buldoci Stříbro: Štelmach – Červenka, Dráždil, Houdek, Bobr – Mašek, Muzikář, Staněk, Šůcha, Sládek, Reiss, Tinavský, Černoch, Steiner, Polívka.

Odveta byla na programu v neděli opět v Plzni.

„Byli jsme odhodláni favorita potrápit, a to se nám povedlo na sto procent. Vyšší kvalitu sice měl soupeř, ale naší bojovností, nasazením a v brance s výborně chytajícím Štelmachem jsme dokázali Saxanu ubránit, Tentokrát ten, kdo dával branky, jsme byli my. Dokázali jsme soupeři odskočit na 2:0, sice pak snížil, ale vzápětí jsme přidali třetí uklidňující gól. Saxana se v závěru připravila o potřebný tlak častým vylučováním a my jsme si došli pro potřebnou a zaslouženou výhru 3:1,“ zrekapituloval Šůcha odvetný duel.

O postupujícím tak musely rozhodnout samostatné nájezdy po pěti na každé straně.

„Ty nám bohužel moc nevyšly a dali jsme pouze jeden gól. Soupeř překonal našeho brankáře Štelmacha sice jenom dvakrát, ale k postupu mu to stačilo. Myslím, že jsme nečekaně hodně Saxanu potrápili a chyběl nám jen ten pověstný krůček k postupu. Klukům patří velký dík za bojovnost a nasazení a Saxaně gratulace k postupu,“ uzavřel Buldok Jan Šůcha.

Saxana Group Plzeň – Buldoci Stříbro 1:3, na samostatné nájezdy 2:1 (do semifinále postoupila Saxana Group)

Třetiny: 0:0, 1:2, 0:1. Branky: 29. Jabůrek – 22. Sládek (Staněk), 22. Černoch, 34. Staněk (Sládek). Rozhodčí: Jelínek – Lang, Bubla. Vyloučení: 10:2. Využití přesilovek: 0:0. V oslabení: 0:2.

HC Buldoci Stříbro: Štelmach – Dráždil, Houdek, Bobr – Muzikář, Staněk, Šůcha, Sládek, Reiss, Černoch, Steiner, Polívka.

Ostatní výsledky čtvrtfinále: Horní Lukavice – Malá Víska 3:5 a 7:4, Zbiroh – Chotíkov B 1:10 a 3:7, Klabava – Rokycany 1:2.