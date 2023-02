Indiáni v Brně padli 0:3, když ani jednou nepřekonali Dominika Furcha, gólmana Komety. Nebodovali potřetí v řadě, když předtím prohráli v Karlových Varech a doma nestačili na Liberec. I tak Škodovka zůstala osmá, jenže v našlapané tabulce nemá nic jisté. Ze základní části zbývá už jen šest kol a celky se rvou o každý bod.

Perný týden po pauze uzavře Plzeň v neděli utkáním v Hradci Králové s Mountfieldem, který se zrovna protlačil do elitní čtyřky. A předtím v pátek vyzvou škodováci doma od 17.30 hodin poslední Kladno s čerstvě 51letým velmistrem Jaromírem Jágrem. Jenže opatrně se soudy.

Rytíři se ve snaze vyhnout pádu do baráže sešikovali a po výhře nad Mladou Boleslaví se dotáhli na své rivaly. Bod je dělí od předposledních Českých Budějovic a dva od dvanáctého Litvínova.

„Bojuje se nahoře stejně jako dole a je jedno, zda narazíte na tým z popředí nebo na posledního. I Kladno má svou kvalitu, hraje o všechno a když chceme uspět, musíme podat maximální výkon. Už jako v play-off,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Kořínek.

O to víc lituje ztraceného zápasu v Brně. „Kometa nebyla v optimální pohodě a při hře pět na pět jsme měli místy herně navrch. Jenže jsme to tahali po rozích kluziště, chyběl tlak do branky, přímočarost v zakončení. A v přesilovkách pak byl soupeř efektivnější,“ podotkl kouč.

Ve finiši základní části se Indiáni musí obejít bez zraněného útočníka Petra Kodýtka. Do ofenzivy Škodovky se však vrátí předtím v Brně absentující Adrián Holešinský.

V duelech s Jágrem a spol. mají Západočeši v sezoně lepší bilanci. V Kladně dvakrát vyhráli, ale varováním pro Indiány je domácí porážka 1:2 v prodloužení. Je jasné, že Rytíři udělají vše, aby v Plzni znovu něco urvali a odlepili se z poslední příčky.

