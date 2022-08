V tradičním termínu na přelomu roku se šampionát hokejistů do 20 let v Kanadě kvůli šíření covidu mezi týmy nedohrál a juniorská elita dostává nezvykle v létě druhou šanci. Stejně jako Jiříček, který se v úvodu nedokončeného mistrovství zranil v zápase s Kanadou.

„Koleno drží, takže na to dávno nemyslím,“ mávne rukou rodák z Klatov, který při zvládání zranění prokázal obrovskou dávku nezdolnosti.

Do extraligy za Plzeň už sice šikovný obránce nestihl naskočit, ale poté se z přípravného kempu seniorské reprezentace odrazil k účasti na bronzem ozářeném mistrovství světa ve Finsku a pak zažíval ještě blýskavější chvíle.

Při draftu zámořské NHL po vytáhlém bekovi hned v prvním kole sáhl Columbus, následně Jiříček absolvoval za mořem seznamovací kemp v novém týmu a teď by měl být jednou z opor českého výběru na juniorském šampionátu.

„Je toho hodně, ale je to krásný,“ říká s úsměvem Jiříček. „Kemp pro mě byl novou zkušeností. Zúčastnilo se ho asi třicet kluků a bylo to super. Nešlo o vážné tréninky, o nějaké systémy, spíš o takové seznámení jak s hráči, tak s lidmi z klubu. Koukli jsme se i do hlavní haly Columbusu, zahráli jsme si golf nebo jsme absolvovali lekci vaření,“ popisuje program.

Motivaci i chuť do hokeje má i v parném létě. „Je to sice trochu nezvyklý, ale těším se stejně jako předtím v zimě,“ zdůrazňuje Jiříček.

Připouští ale, že tým dvacítky se oproti prosinci hodně proměnil. Výrazně omládl a nový je i trenér, když dirigování juniorky se po Karlu Mlejnkovi ujal Radim Rulík, jinak kouč extraligových Pardubic.

„Tým se proměnil, jiní jsou i trenéři, takže k nějakým změnám v systému došlo, ale cíl je pořád stejný – uspět,“ konstatuje Jiříček s tím, že prvním krokem by měl být postup ze základní skupiny do play-off. „Musíme jít zápas od zápasu. Obměnily se i další týmy, moc přípravných zápasů se nehrálo, takže je těžké něco odhadovat. Možná že soupeři vypadají na papíře silnější, než my, ale budeme se snažit odvést co nejlepší výkony a uvidíme, kam dojdeme,“ říká mladý zadák.

Po přesunu do dějiště šampionátu čeká v sobotu 6. srpna dvacítku generálka s Rakouskem a tři dny nato vstoupí do mistrovství zápasem se Slovenskem. V základní skupině se Češi střetnou ještě s Finskem, domácí Kanadou a Lotyšskem.

Spolu s Jiříčkem míří do Kanady i další škodováci. Obránce David Špaček, syn olympijského šampiona a mistra světa Jaroslava Špačka, který minulou sezonu odehrál v zámořské QHJML za tým Sherbrooke Phoenix. Nebo útočník Petr Hauser, hájící v tuzemsku druhý rok barvy Sparty.

„Je super, že si s kluky, s nimiž se znám od žáků, zahrajeme na mistrovství světa,“ uzavírá David Jiříček.

Cinkův triumf doma? Byla to síla, říká Ryba, který šampiona objevil