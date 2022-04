Hokejový samouk se po čtyřicítce stal nejlepším střelcem krajské soutěže

Je to až neuvěřitelné. Jaroslav Velich nehrál závodně hokej, takže neměl za rádce profesionálního trenéra, jak je u mládeže v klubech běžné. Jedenačtyřicetiletý hráč Jiskry Bezdružice o sobě říká, že je, co se týče hokeje, klasický rybníkář. Velich se ovšem stal nejlepším střelcem hokejové krajské soutěže skupiny C a střelecky zastínil i chotíkovského Jakuba Culka, který reprezentoval Česko na mistrovstvích světa do 18 let a dvakrát do 20 let, hrál juniorské a nižší zámořské soutěže a má sedm startů za extraligovou Škodu Plzeň.

Jaroslav Velich. | Foto: fb Jiskra Bezdružice

Jaroslav Velich nastřílel 29 gólů v 18 zápasech. Vyhrál tabulku střelců a v kanadském bodování soutěže skončil třetí. „Se sezonou jsem určitě spokojený. V soutěži jsme skončili druzí za Holýšovem, který má mladší tým, ale my jsme většinou starší kluci,“ řekl hokejista Bezdružic. S hokejkou, pukem a bruslemi začínal na rybníku. „Tehdy byl rybník zamrzlý dva měsíce v kuse, takže tam se dal hokej tak nějak naučit. Jsem klasický rybníkář. Asi před třiceti lety začalo první seznamování s umělým ledem a se soutěží, protože na základce v Bezdružicích se hrálo mezi školami asi osm zápasů za rok. Soutěže mužů jsem začal hrát až po vojně,“ zavzpomínal Jaroslav Velich. Za zhruba dvacet let vystřídal Bezdružice, Tachov, Přimdu, Stříbro 06. „Ale Stříbro 06 skončilo, protože nemělo lidi, tak jsem se vrátil do Bezdružic,“ dodal střelec. „Hokej mě baví a snad i trochu jde. Jasně, že jsem někdy přemýšlel nad tím, že jsem ho měl hrát závodně od dětství, ale v té době to nešlo, bydleli jsme na vesnici a rodiče pracovali,“ řekl Jaroslav Velich. Bezdružice prohrály s Příkosicemi a v soutěži skončily druhé Centr Bezdružic hraje v útoku nejčastěji s Karlem Sekničkou mladším. „Každý víkend byla trochu jiná sestava, protože jsme se scházeli, jak kdo mohl. Takže nás někdo doplňoval,“ vysvětlil. Ještě před čtyřmi roky kombinoval Jaroslav Velich hokej s fotbalem. Hrál za Konstantinovy Lázně. „Hráli jsme i I. B třídu. Ale já jsem pak víceméně nastupoval za B tým v okresní třetí třídě, protože se fotbal kryl s hokejem. Na podzim začal hokej, ale hrál se i fotbal. Upřednostňoval jsem hokej, nechodil jsem na fotbalové tréninky, takže jsem potom hrál jen třetí třídu,“ uvedl Velich, který na fotbalovém trávníku nastupoval v obraně nebo v záloze. Jako každý kluk hrál fotbal s kamarády na vesnici. „V patnácti a šestnácti letech jsem hrál pár zápasů za dorost Bezdružic. Po vojně jsem začal hrát v Konstantinových Lázních,“ ohlédl se několik let nazpět. Fotbalu nakonec nechal hlavně z časových důvodů. „Mám děti. Obě hrají fotbal, tak se jim věnuji,“ doplnil Jaroslav Velich, který v září oslaví 42. narozeniny. Stříbro bere bronz, Bezdružice klesly z prvního na druhé místo

