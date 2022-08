David Jiříček měl před nedělním odletem národního týmu juniorů do Edmontonu pozitivní test na koronavirus a musel do karantény. Přesto existuje šance, že by talentovaný zadák plzeňské Škodovky, kterého si v NHL při nedávném draftu jako nejlepšího Čecha z šestého místa vybral Columbus, mohl mistrovství startující 9. srpna, stihnout.