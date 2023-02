Ledová plocha v Klatovech patří svými rozměry mezi druholigovými účastníky k těm větším. „Hřiště ve Stříbře se liší šířkou, ale hlavně střední pásmo je krátké, takže z obranné do útočné třetiny je kousek. A my jsme se malému hřišti nedokázali přizpůsobit. Řekli jsme si, že budeme hrát jednoduše, ale hráli jsme ještě složitěji než jindy,“ uvedl třiadvacetiletý hokejista.

Podle Roubala mužstvo stále opakuje stejné individuální chyby. „Nedokážeme plnit to, co si před zápasem řekneme,“ mrzelo klatovského kapitána. „Byl jsem skeptický už před zápasem, což se bohužel potvrdilo. Jsme mladý tým a většina si šla Winter Classic užít bez zápalu a soubojů do těla. To je špatně,“ dodal.

Hokejistům utkání navíc komplikoval déšť a sníh. „Už dopoledne ve Stříbře pršelo a sněžilo. Při rozbruslení nečas ustal, jenže na zápas to začalo zase znovu. Chvílemi pršelo a pak přišlo sněžení. Na ledě to bylo znát, my jsme se tomu neuměli přizpůsobit a hráli jsme špatně,“ konstatoval lídr týmu.

Na zimní podmínky se připravil dvěma vrstvami dlouhých riban, teplými ponožkami a nákrčníkem. „Tušil jsem, že na ledě budu téměř pořád, takže mně bylo jasné, že na střídačce neprostydnu. Ve Stříbře jsme trénovali den před zápasem, takže jsme si vyzkoušeli, co si obléknout. Jenže na trénink bylo příjemné počasí a někteří podcenili oblečení na zápas a pak bědovali,“ řekl Josef Roubal. V sobotu hrají klatovští hokejisté od 17 hodin na ledě Hronova.

