Vedení klubu v úterý dopoledne oznámilo, že si na další dvě sezony pojistilo kapitána týmu Jana Schleisse a následně Škodovka v extralize potřetí v řadě zvítězila. V rámci 24. kola Indiáni porazili Litvínov na jeho ledě 4:2 a přitlačili Vervu zase víc ke dnu soutěže. Naopak Západočeši sedí pevněji v horní půlce tabulky. Gólem a asistencí přispěl k zisku tří bodů právě Schleiss.

Plzeň začala zápas lépe, ale gól nedala. A to ani v první přesilovce. Početní výhodu pak měli domácí a děly se věci. Rozehrávku gólmana Godly za litvínovskou bránou napadl Suchý, puk si následně stáhl Hrabík a bekhendovým blafákem ve vlastním oslabení otevřel skóre. Jenže domácí ještě stihli přesilu využít. V plzeňské síti skončila Jaksova ještě tečovaná pumelice od modré.

Bylo srovnáno. Jenomže hladovější Indiáni se znovu utrhli do náskoku. Po kombinaci se prosadil týmový šéf Schleiss a před první pauzou využili hosté přesilovku. Malát mohl střílet, ale ještě objel branku a nabil Rekonenovi na trefu do odkryté klece.

Západočeši vedli 3:1 a Godlu v domácí svatyni nahradil od druhé třetiny Zajíček. Verva byla o něco aktivnější, jenže na Indiány si nepřišla. Proti Sukeľovi zakročil brankář Svoboda. V brejku tísněný Abdul trefil jen tyčku stejně jako poté Estephan a další litvínovské pokusy likvidoval jistě plzeňský gólman.

Se stavem nepohnuly ani početní výhody a po čtyřiceti minutách tak dál vedli o dva góly hosté ze západu Čech.

I ve třetí části to domácí zkoušeli, tlačili se do ofenzivy, ale škodováci se Svobodou za zády dokázali nebezpečí odvracet. I když přišly i horké chvíle.

Jako když po Zdráhalově nájezdu zůstal puk před Svobodou. Strhla se mela, brankář přišel o hůl, ale gól z toho nebyl. Chemici zmáčkli soupeře i následně v přesilové hře, jenže Svoboda chytal spolehlivě a do třetice mu pomohla branková konstrukce.

Až v čase 54:16 se podruhé v utkání trefil lotyšský bek Jaks, Vervu dostal na kontakt a rozpoutal drama. Necelé tři minuty před koncem riskli domácí hru bez gólmana, jenže ani v šesti neskórovali.

Naopak z obklíčení vyrazil na zteč Schleiss a vybídl Holešinského, aby ranou do prázdné brány zpečetil důležité vítězství Plzně.

Škodovka jde do boje znovu ve čtvrtek, kdy se v předehrávce 25. kola představí od 17.30 za dohledu televizních kamer v Mladé Boleslavi.

Hlasy trenérů:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Úmyslně jsme hráčům nepřipomínali závěr nedělního zápasu v Mladá Boleslavi a naopak jsme jim pozitivně říkali, že Plzeň po dvou výhrách, které dosáhla jen s jednou inkasovanou brankou, bojovala. Upozorňovali jsme je, že kdo bude více bojovat a mít větší srdce v zápase, ten si ho uhraje a vezme. Samozřejmě s dodržováním systému. To se v první třetině úplně minulo účinkem a první dvě branky, které jsme dostali, byly ostudné. Pak přišla velká snaha, dvě tyčky ve druhé třetině, tyčka ve třetí části, ale bohužel, když někdo v práci nepracuje osm hodin, jak má, tak zkrátka ta výplata v podobě bodů nikdy taková nemůže být."

Petr Kořínek (Plzeň): "Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Věděli jsme, že Litvínov je doma na menším kluzišti velmi dobrý. Podařilo se nám vstřelit branku a i když jsme inkasovali, tak jsme znovu odskočili, což bylo velmi důležité. Ve druhé třetině byla hra rozkouskovaná, přesilovky, oslabení. Ve třetí jsme se nechali zbytečně vyloučit, soupeře jsme pustili do tlaku a on toho využil. Snížil a konec byl hektický. Jsme strašně rádi, že jsme vítězství udrželi a získali tři body."

Škodovka si udržela kapitána. Schleiss prodloužil smlouvu o dva roky

Verva Litvínov – Škoda Plzeň 2:4

Třetiny: 1:3, 0:0, 1:1. Branky a nahrávky: 15. Jaks (Estephan), 55. Jaks (Abdul, Sukeľ) – 15. Hrabík (Suchý), 17. Schleiss (Kodýtek, Hrabík), 20. Rekonen (Malát, Suchý), 60. Holešinský (Schleiss, Zámorský). Rozhodčí: Kika, Pilný – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Střely na branku: 35:22. Diváci: 3 011.

Nejlepší hráči: Janis Jaks – Kryštof Hrabík.

Litvínov: Godla (od 21. Zajíček) – Zile, Zeman, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Straka, Gut, Hlava – Zygmunt, Berka, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

Plzeň: Svoboda – Kaňák, Piskáček, Zámorský, Baránek, Kvasnička, Houdek – Holešinský, Malát, Suchý – Hrabík, Kodýtek, Schleiss – Rekonen, Mertl, Lang – Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenéři: Kořínek a Bombic.