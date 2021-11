Kaznějov – Domažlice 6:4

„Za výhru jsme rádi, protože to byl náročný zápas. Domažlice mají výborný tým plný individualit a vítězství se nerodilo lehce. Naštěstí se nám povedlo v první třetině otočit skóre a do kabin se šlo za stavu 3:2,“ těšilo kaznějovského obránce Miroslava Branda, který v utkání zaznamenal jednu asistenci.



Domácí tým měl pak už utkání zcela ve své režii. „Náskok jsme si už nenechali sebrat, přidali jsme další góly a nakonec jsme dohrávali utkání v klidu. Velký dík patří brankáři Kryštofu Holubovi, který chytal skvěle a podržel nás v kritických momentech,“ chválil Brand strážce kaznějovské svatyně.



V domažlickém táboře bylo naopak cítit zklamání. „Pro nás to byl velice těžký zápas, který nám ukázal, že pokud chceme v této sezóně pomýšlet na nejvyšší příčky, musíme kompletně změnit náš herní styl a přístup k jednotlivým zápasům.

Kaznějov z pohledu taktiky odehrál utkání perfektně. Hráli skvěle do defenzivy, dohrávali každý osobní souboj a čekali na naše individuální chyby, které trestali gólem. Z naší strany to byl chaotický hokej plný individuálních chyb a nedůslednosti při řešení některých situací," byl kritický útočník Domažlic Matěj Polata

Třetiny: 3:2, 1:0, 2:2. Branky a nahrávky: 2. Samek (Dobrý), 11. Sýkora (Potůček), 12. Baďouček (Samek), 40. Mutinský (Sýkora), 41. Straka (Ruprecht, Jankovský), 50. Jankovský (Straka, Brand) – 2. Faschingbauer (Kulhánek, Polata), 3. Muchka (Švagr), 46. Kulhánek (Mirovský, Šíma), 60. Muchka.

Sestava Kaznějova: Holub – Štrunc, Tyll, Baďouček, Brand, Jankovský, Ruprecht – Urbánek – Švarc, Dobrý, Mutinský, Straka, Hanzlíček, Sýkora, Samek, Hajšman, Potůček

Sestava Domažlic: Květoň - Kulhánek, Muchka, Šperl, Blažek, Starý, Mirovský, Švagr, Polata, Řehák, Varga, Baxa, Šíma, Faschingbauer.

Cheb B - Tachov 4:5

„Chtěli jsme odvést nějaké body, což se povedlo. Je to jeden ze soupeřů, který s námi bude hrát v dolní polovině tabulky. Vedli jsme, ale než jsme se nadáli, bylo to 2:2. Vzhledem k tomu, že oba týmy nebyly ve velkém počtu, neměl zápas příliš velké tempo. Druhá třetina nám ale vyšla a vypadalo to, že to máme ve svých rukou. Bohužel jsme udělali ve třetí třetině zbytečný faul a Cheb využil následnou přesilovku. Poté navíc využil soupeř i naše zaváhání a snížil pět minut před koncem na rozdíl jednoho gólu. Závěr byl tak trochu hektičtější, ale domácí neměli tak velký tlak, jaký se asi očekával," hodnotil zápas tachovský hráč Jaroslav Hřebík.



Třetiny: 2:3, 0:2, 2:0. Branky a nahrávky Tachova: 7.Chaljavin (Jakubec), 7. Čadek (Hřebík), 19. Chaljavin (Kubeš), 23. Kbeš (Balín), 34. Jakubec (Chaljavin).

Sestava Tachova: Hliboký - Vávra, Raba, Fidler, Hřebík - Chaljavin, Jakubec, Buben, Balín, Čadek, Kubeš.



Zbývající výsledek: Mariánské Lázně - Klatovy B 2:14.

Následující program: sobota 19.00: Domažlice - Mariánské Lázně, 18.00: Klatovy - Rokycany. Tachov - Třemošná odloženo

Krajská hokejová ligaZdroj: Plzeňský hokej