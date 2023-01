Na utkání 6. kola béčkové nadstavby letošního ročníku západní konference druhé ligy se již všichni těší. Bude to zážitek, který se mnohým hráčům už nemusí nikdy naskytnout. „Na Winter Classic se všichni moc těšíme. Doufáme, že se všechno povede, bude to pro všechny zážitek a dorazí co nejvíc fanoušků," uvedl pro hokejový portál hokej.cz klatovský brankář Kristián Kolář.