Ještě vyběhli na Pancíř a pak padla. Druhým soustředěním na Šumavě končí hokejistům Škody Plzeň kondiční část přípravy na suchu.

| Foto: hcplzen.cz

Po devíti týdnech drilu si hráči užijí volna do 26. července, kdy by měli vyjet na led. A to dobře připraveni. Alespoň tak soudí jeden z trenérů Václav Baďouček.