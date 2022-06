„Byla to pecka, fakt jsem byl šťastný. Člověk tomu ani moc nevěří. Kluci v šatně si vždy dělali srandu, že jsem snad jediný, kdo nemá start v extralize. Moc mi to přáli, měli obrovskou radost. Nikdo to nečekal, ani já,“ vzpomínal Václav Krliš.

Šestadvacetiletý forvard odehrál v utkání s Libercem necelých deset minut. Skousnout však musel domácí porážku 1:4. „Zápas jsem si moc užil, byl to splněný sen. Byla jen škoda, že jsem neproměnil jednu ze šancí a že se prohrálo, ale snad jsem zanechal dobrý dojem,“ přemýšlel šikovný křídelník.Ten zažil v individuálních statistikách povedený ročník. V základní části v Chance lize nasbíral ve 45 zápasech 11 branek a 12 asistencí.

„Z osobního hlediska to sice byla bodově sezona nejpodařenější, ovšem mám z ní smíšené pocity. Na začátku jsem měl životní fazónu, ovšem postupem času to samozřejmě opadávalo. Ať si říká, kdo chce, co chce, taková forma se nedá udržet napořád,“ je si vědom bratranec Dominika Kubalíka.

Krliš se navíc potýkal v průběhu sezony se zdravotními problémy. „V listopadu jsem na sobě cítil, že je něco špatně. 14 dní jsem nebyl schopný se pořádně nadýchnout. Při zápase jsem byl totálně vyfluslý. Možná jsem si měl dojít na test, abych věděl, jestli je to covid nebo ne. Asi to byla chyba. Třeba to covid nebyl, ale měl jsem pak dlouhou dobu problémy se spaním. Spravilo se to až po sezoně,“ ulevil si pětadvacetiletý hráč, který kromě kariéry profesionálního hokejisty ještě studuje právě na ZČU v Plzni.

„Ve škole musím zamakat. Letos jsem dal hokeji 110 %, proto jsem škole nemohl dát všechno, ale zvládnu to. Je to hodně složité, ale ve škole se mi snažili vycházet vstříc. V zimě budu mít státnice a snad jednou bude na nějaké smlouvě alespoň Mgr. Krliš. Bylo by to super,“ dodal Krliš s úsměvem.

Následující sezonu by měl plzeňský odchovanec znovu strávit v dresu prvoligové Třebíče.