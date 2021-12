Indiáni byli v úvodu souboje čtvrtého s šestým celkem extraligy lepší a po první třetině vedli o dva góly. Dzierkals, Bulíř, hrající včera 500. zápas v nejvyšší soutěži, ani Čerešňák ještě své šance neproměnili. Sedláčka v brance hostů neprostřelil ani Mertl, z následných zmatků však Indiáni vytěžili dvojnásobnou přesilovku. Ta se sice záhy zmenšila na přesilu čtyři na tři, ale v končící převaze Indiáni udeřili. Ranou z první skóroval Schleiss.

Vedoucí gól padl už při hře čtyři na čtyři. A ve chvíli, kdy začínala početní výhoda hostů, vyrazil z vlastní třetiny Suchý, přes soupeře se prosmýkl až před Sedláčka a parádní sólo zakončil trefou na 2:0.

Hosté zkoušeli odpovědět, ale Dočekal asi v největší šanci jen rozezněl tyčku za brankářem Svobodou.

O dva góly vedla Škodovka i po čtyřiceti minutách, ačkoliv se skóre v druhé části měnilo hned čtyřikrát.

Kometa byla aktivnější, ale v cestě jí stál Svoboda. Jenže pak si hosté vynutili faul soupeře a Holík v přesilovce po rychlé kombinaci snížil.

Škodováci kontrovali rychlými protiútoky. Při jednom z nich Dzierkals dotáhl kotouč až před Sedláčka a M. Lang z dorážky vrátil Plzni dvougólový náskok. Přišla však blesková reakce Komety, když korekci na 2:3 zařídil zblízka Vincour. Domácí si vzali ještě trenérskou výzvu, neuspěli a horko těžko ubránili následné oslabení. V zápase však byli dál efektivnější. Přihrávku M. Langa v přečíslení proměnil v důležitý čtvrtý zásah Blomstrand.

V třetí třetině pak hrdina zápasu M. Lang zvýšil vedení Škodovky už na 5:2, ale Mueller ještě prostřelil Svobodu a zadělal na drama. Kometa mocně tlačila, riskla i hru bez gólmana, ale bojovníci z Plzně komplikace nepřipustili. Navíc M. Lang pak do opuštěné brněnské klece zkompletoval hattrick, na led přilétly čepice, a Indiáni se s rokem 2021 loučili vítězstvím. Nový letopočet otevřou škodováci v úterý 4. ledna od 17.30 hodin v Litvínově.

Hlasy trenérů

Miloš Říha (Plzeň): „Zápas rozhodla už naše výborná první třetina. Měli jsme více ze hry i šancí. Úvodní tlak jsme sice nevyužili, ovšem důležité bylo, že jsme pak šli do dvougólového vedení. Poté jsme se uklidnili a hra byla v naší režii. Ve druhé třetině soupeř přidal na forčekingu a nám to dělalo problémy. Z toho pramenily naše chyby i inkasované góly. Naštěstí jsme si pořád drželi dvoubrankový odstup, což nám vyhovovalo. Škoda laciného gólu na 3:5, který zápas zdramatizoval. My jsme pak už chtěli dobře bránit a nikde nepropadat. Za kabinu přeji fanouškům Plzně vše nejlepší do nového roku.“

Jiří Horáček (Brno): „Z našeho pohledu nepovedené utkání, výsledek hovoří za vše. Soupeře jsme přestříleli, výsledek 3:6 tomu ale neodpovídá. Škoda, že ve druhé třetině, když jsme dali kontaktní gól, jsme poté nepřidali ještě nějaký další. Přitom jsme dostali ještě přesilovou hru. Tu jsme ovšem nevyužili a poté jsme již tahali za kratší konec. Nedá se nic dělat.“

ŠKODA PLZEŇ – KOMETA BRNO 6:3

Třetiny: 2:0, 2:2, 2:1. Branky a nahrávky: 13. Schleiss (Čerešňák), 14. F. Suchý (Čerešňák), 31. M. Lang (Dzierkals, Kodýtek), 34. Blomstrand (M. Lang, V. Lang), 46. M. Lang (Mertl), 59. M. Lang (Čerešňák) – 30. P. Holík (P. Mueller, Bartejs), 31. Vincour (Rákos, R. Pavlík), 48. P. Mueller (P. Holík, Zaťovič). Rozhodčí: Ondráček, Šír – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 30:35. Diváci: 1 000.

Nejlepší hráči: Martin Lang – Peter Mueller.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Budík, V. Lang, J. Kindl, Kvasnička – Dzierkals, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, G. Thorell – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – F. Přikryl, P. Musil, M. Marcel. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Brno: J. Sedláček – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, Tansey, L. Forman – Zaťovič, P. Holík, P. Mueller – P. Kratochvíl, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Šik, Dočekal, T. Šoustal. Trenéři: Kalous, Horáček a Zábranský.