Sparta si s Vítkovicemi připsala už pátou výhru v řadě a na třetím místě má stejně bodů jako druhý Třinec, jen horší skóre. Popáté za sebou bodovala Plzeň, která porazila Hradec Králové 4:2. Na první tříbodovu výhru i po úterku čeká poslední Zlín, který prohrál v Olomouci 2:4. Berany neprobudila ani rezignace kouče Svobody.

Mladá Boleslav – Litvínov 3:2 SN

Mladá Boleslav potvrdila pozici lídra. První místo ale uhájila s vypětím všech sil. Středočeši přitom hostili Litvínov, který pětkrát v řadě nevyhrál. A byli to právě hosté, kteří se zásluhou rekordmana Hübla dostali do vedení. Bruslaři sice ve druhé periodě otočili, ale hosté dokázali srovnat. Ve třetí části sahala po vítězném gólu Verva, ovšem Krošelje už nedokázala překonat. To se hostům povedlo až v samostatných nájezdech, jenže Boleslav dala o gól víc a vyhrála.

Branky a nahrávky: 21. Pláněk (Kelemen), 33. Lunter (P. Kousal, O. Najman), rozh. náj. Šťastný – 18. V. Hübl (Straka, F. Lukeš), 39. Balinskis (V. Hübl). Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 2 768.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Ševc, D. Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Jánošík – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.

VERVA Litvínov: Godla – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, D. Kolář – Straka, V. Hübl, F. Lukeš – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, Gerhát, Jarůšek – L. Stehlík, Jurčík, M. Havelka. Trenéři: Országh a V. Sýkora.

Plzeň – Hradec Králové 4:2

Mountfield dvakrát dotáhl těsnou ztrátu, na třetí úder těsně po vyrovnání už ale nedokázal odpovědět a zůstal bez bodu. Hradeckému trenérovi Čihákovi tak zhořkl návrat do Plzně, kde poslední tři roky strávil jako hlavní kouč.

Branky a nahrávky: 3. Přikryl (Malát, Bulíř), 25. Dzierkals (Čerešňák), 35. Kantner, 60. Schleiss – 19. Cingel (Perret), 35. F. Pavlík (Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Micka – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 429.

Škoda Plzeň: D. Furch – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, Přikryl, Kuťák. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Mountfield HK: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, Jank – Jergl, Cingel, Orsava – Smoleňák, Lev, Lamper – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Kevin Klíma. Trenéři: T. Martinec, Čihák a P. Svoboda.

Pardubice – Karlovy Vary 2:1

Od 4. až do 45. minuty držela Energie hubený náskok. Pak ale přišel bleskový obrat Pardubic, ke kterému zavelel v oslabení Rohlík. Za necelé dvě minuty dorazil zaskočené hosty Říčka a Dynamo se po dvou prohrách mohlo radovat z vítězství.

Branky a nahrávky: 45. Rohlík (Anděl), 47. Říčka (Robertson, Cienciala) – 4. Hladonik (T. Havlín, Flek). Rozhodčí: Horák, Kika – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7 102.

Dynamo Pardubice: Frodl – Košťálek, Robertson, Nakládal, Mikuš, J. Kolář, Vála, Hrádek – Cienciala, A. Musil, Říčka – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, R. Kousal, Hecl – Rohlík, Anděl, Koffer. Trenéři: Král, Havíř a P. Sýkora.

Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, T. Hanousek, M. Rohan – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Jiskra, Kohout – Redlich, Osmík, Šik. Trenéři: Pešout a Mariška.

Třinec – Liberec 7:2

Liberec odjel z Třince s debaklem, přestože vedl. Oceláři ale těsně před první sirénou srovnali a druhou periodu jednoznačně opanovali. Tygrům nasázeli čtyři góly a bylo hotovo. Dvougólový večer zažil Růžička.

Branky a nahrávky: 20. Marinčin (A. Nestrašil), 24. Martin Růžička (TS), 29. M. Kovařčík (O. Kovařčík), 31. Marcinko (Hrňa, Šedivý), 36. Martin Růžička (Hrňa), 46. Hrňa (Marcinko, Šedivý), 50. A. Nestrašil (D. Musil) – 12. Záborský (Filippi), 37. Ordoš (A. Najman). Rozhodčí: Šír, Vrba – Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 3 396.

Oceláři Třinec: Mazanec – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš – Martin Růžička, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – Šmíd, Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner, Gríger, Ordoš – Záborský, Filippi, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Šír – Jiruš. Trenéři: Augusta a Kudrna.

Brno – České Budějovice 1:4

Jihočeši se dostali na koně hned v úvodu. Šenkeřík s Valským zařídili během 50 sekund vedení 2:0. To běžela teprve 6. minuta. Zaťovič v závěru druhé třetiny snížil, ale hosté přidali dva góly a vyhráli. Dvakrát se trefil Šekneřík.

Branky a nahrávky: 5. Šenkeřík (Abdul, Pech), 6. Valský (Šenkeřík, Piskáček), 43. Šenkeřík (Gulaš), 54. Gulaš (M. Hanzl). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Kis, Zíka. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 6 921.

Kometa Brno: Klimeš – Bartejs, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – Kusko. Trenéři: Kalous, Horáček a Kováčik.

Motor České Budějovice: Hrachovina – Piskáček, Šenkeřík, Štich, Štencel, Bindulis, Vráblík, Percy – J. Ondráček, Pech, Gulaš – D. Voženílek, Karabáček, Venkrbec – M. Hanzl, M. Beránek, Abdul – Valský, Toman, Holec. Trenéři: Modrý, P. Martinec a Fousek.

Olomouc - Zlín 4:2

Zlínští šli do derby v Olomouci bez hlavního trenéra Svobody, který sám rezignoval. Jenže Berany to nenakoplo a už v první minutě prohrávali. Novotný sice odpověděl, ale domácí třemi góly v řadě rozhodli o svém triumfu. Krejčí tentokrát místo střílení gólů nahrával, zařídil dva góly.

Branky a nahrávky: 1. Kucsera (Krejčí), 24. Řezníček (Kunc, J. Káňa), 34. J. Knotek (Burian, Švrček), 43. Ondrušek (Krejčí, J. Káňa) – 12. M. Novotný, 55. Trška (T. Mikúš, R. Veselý). Rozhodčí: Pešina, Pilný – Kajínek, Axman. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 5 114.

Olomouc: J. Sedláček – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí, J. Káňa – Burian, J. Knotek, Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Berani Zlín: Huf – Trška, M. Novotný, Suhrada, Žižka, Gazda, Hamrlík, Dluhoš – Šlahař, T. Mikúš, Kubiš – Köhler, Honejsek, R. Veselý – Okál, Hejcman, Fryšara – Sebera, P. Sedláček, Karafiát. Trenéři: M. Hamrlík a Jenáček.

Sparta - Vítkovice 3:1

Pražané si na závěr série šesti domácích utkání připsali pátou výhru v řadě. Rozhodl o ní Řepík už v 9. minutě. To Sparta vedla 2:0. Flick sice bleskově odpověděl, to ale bylo ze strany Vítkovic vše. V předposlední minutě pečetil tři body do prázdné branky Sobotka.

Branky a nahrávky: 5. Buchtele (Z. Doležal), 9. Řepík (E. Thorell, Polášek), 59. Sobotka (Chlapík) - 10. Flick (Gewiese). Rozhodčí: Lacina, Sýkora - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:0. Diváci: 5 317.

Sparta: Salák - M. Jandus, Polášek, Jurčina, Mikliš, Němeček, Tomáš Dvořák - Řepík, Horák, E. Thorell - Chlapík, D. Kaše, Sobotka - M. Forman, Z. Doležal, Buchtele - Prymula, D. Vitouch, Konečný. Trenér: Jandač, Hamara a Hlinka.

Vítkovice: Stezka - Gewiese, R. Polák, Galvinš, Machů, Koch, L. Kovář - L. Krenželok, Marosz, Roberts Bukarts - Afanasjev, J. Hruška, Svačina - R. Bondra, Flick, M. Kalus - Dej, Chlán, Fridrich. Trenéři: Holaň, Philipp a Šímíček.