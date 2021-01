S touhle vizí v pátek Škodovka vyrukuje doma v rámci 38. kola do bitvy sousedů z extraligové tabulky proti Mountfieldu HK.

Přímý souboj o pátou příčku, ale i možný posun do čtyřky (čtvrtý Liberec má jen o bod víc než Plzeň i Hradec) začne bez diváků v Logspeed CZ Aréně v 17 hodin.

Indiáni se s hradeckým týmem utkali v Plzni nedávno a zápas tehdy prohráli 1:4, když je brzy srazil gól v oslabení a pak neproměňování šancí. Trable, s nimiž se Gulaš a spol. dál potýkají.

Jako naposledy ve Zlíně, kde modro-bílí nezvládli souboj s předposledními Berany. Nedokázali skórovat a padli počtvrté v řadě.

Sice by se mohli vymlouvat na marodku, místo toho cestu z mizérie hledají na západě Čech v tréninku.

„Pravda leží na ledě a trénink je jediný způsob, jak to můžeme překlopit zase na svou stranu,“ prohlásil trenér Ladislav Čihák. „To, že postrádáme mj. zkušené centry Tomáše Mertla s Pavlem Musilem, nemá cenu stále omílat. Zabrat musí ti, co nastoupí do zápasu,“ zdůraznil kouč.

Hráči souhlasí. „I po tréninku nás na ledě zůstává dost a pracujeme hlavně na střelbě,“ potvrdil útočník Jakub Pour. „Předtím ve Zlíně nám nevyšel už vstup do utkání a brzy jsme prohrávali 0:2. Od druhé třetiny jsme ale zlepšili pohyb, tlačili jsme to víc do brány, bohužel nám tam nic nespadlo. Přitom šancí jsme měli hodně, jenže chyběl asi větší klid,“ sdělil 21letý forvard s tím, že v duelu s Hradcem je to třeba napravit. „Soupeři musíme vnutit naši hru a před bránou být důraznější a produktivnější,“ naznačil Pour cestu k zisku bodů.

Jenže po těch prahne také Mountfield, který navíc prožívá trochu lepší časy než Plzeň. Z minulých pěti zápasů Východočeši tři vyhráli, když naposledy doma udolali Mladou Boleslav po nájezdech 3:2.

„V Plzni jsme předtím předvedli dobrý výkon a vyhráli jsme. Když na něj navážeme a přidržíme se své hry, tak tam můžeme uspět i podruhé,“ uvedl na klubovém webu hradecký útočník Jakub Lev – spolu s brankářem Markem Mazancem člen mistrovské Plzně z roku 2013. Indiánský dres oblékal v minulé sezoně také obránce Bohumil Jank.

Na střetnutí s Hradcem naváže Škodovka v neděli soubojem v Olomouci a úterním derby na domácím ledě s Karlovými Vary.