Tým Rudých Rozet vyhrál 2:1 na nájezdy zápas o třetí místo amatérské hokejové Stříbrské NHL nad mužstvem Skeletons. Hokejový tým Rozet tvořený motokrosovými závodníky dosáhl ziskem poháru pro třetí nejlepší družstvo soutěže historického úspěchu. Hrálo se na otevřeném stadionu ve Stříbře.

Na snímku zápas semifinále Rudé Rozety (v černém) - Ufoni, 14. února 2024. | Foto: Deník/Monika Šavlová

"Byl to vyrovnaný boj. Vedli jsme 1:0, Skeletons měl jednoho dobrého hráče, který vyrovnal. Poté jsem mu dal hokejově řečeno strom a byl jsem vyloučen do konce zápasu. Nechtěl jsem mu uhýbat, on měl skloněnou hlavu a narazil do mě. Tento soupeřův nejlepší hráč už pak nebyl tolik aktivní," popsal zápas o bronz hráč Rudých Rozet Tomáš Válek.

Rudé Rozety hodnotí sezonu Stříbrské NHL pozitivně. "Výborná sezona. Dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli. Jsme na medailové pozici, takže to je super," potěšilo Tomáše Válka.

