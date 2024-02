Jaký kvalitativní rozdíl je mezi skupinou C a B krajské soutěže? Nijak velký. Velký rozdíl je mezi A a B. V áčku jsou Rokycany, Chotíkov, za který hraje bývalý extraligový hokejista Kracík plus další hráči, kteří prošli Škodou Plzeň. Áčková skupina už má výbornou úroveň. Buldoci Stříbro jsou tam na konci tabulky, i když nemají špatné hokejisty.

"My jsme postoupili ze skupiny C do B a zpočátku jsme měli strach, jaká bude úroveň soutěže. Myslím si, že jsme docela obstáli, i když nám play-off uteklo o tři body. Kromě utkání s Třemošnou byly prohrané zápasy vyrovnané. Jsme spokojení, jak jsme se soutěže zhostili," řekl trenér Jiskry Bezdružice Karel Seknička starší.

Na play-off jste ztratili tři body. V jakých zápasech jste ztratili postup do bojů o celkové prvenství?

Některé remízy se zrodily poté, co jsme dostali gól v posledních sekundách zápasu při soupeřově power-play. Měli jsme hodně remíz - pět. Stejný počet výher a čtyři porážky.

Posílili jste mužstvo před sezonou?

Na hostování přišel odchovanec Jaroslav Houdek z Buldoků Stříbro a už minulou sezonu přišel Tomáš Fišer z Tachova. Minulou sezonu chytal brankář Pavel Packan, ale před touto sezonou přišel z Buldoků Jakub Kos. Jinak kádr zůstal stejný.

Proč hrál Martin Velich málo?

Zpočátku byl zraněný. Vrátil se až na konci sezony.

Jaké máte cíle do příští sezony?

Potřebovali bychom posílit o jednoho obránce a útočníka. Máme rozjednané dva hráče ze stejné i vyšší soutěže. A z Rokycan jsme dostali nabídku získat dva ligové juniory na střídavý start.

Máte zprávy, že by se měl měnit systém soutěže?

To bude záležet na počtu přihlášených mužstev. Na začátku sezony se to dá dohromady. Teď v B skupině jsme měli méně zápasů - čtrnáct v základní části a pak je play-off, do kterého jsme nepostoupili. Údajně se má znovu přihlásit tým Saxany, která se odhlásila ze skupiny A a chce do B. Buldoci Stříbro ještě neví, jestli budou hrát áčko, nebo béčko.

