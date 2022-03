První čtvrtfinálový duel mezi Buldoky a Klabavou skončil nerozhodně 4:4, ale rozhodující utkání vyhrálo Stříbro 5:2. „Sedlo nám to. Gólmanovi se zápas povedl, sešli jsme se v dobrém počtu a soupeř nás podcenil. Klabava si myslela, že nás smete a už měla domluvený termín na semifinálový zápas v Klatovech. Ale my jsme jí to u nich vyfoukli,“ potěšilo Šůchu.

V semifinále proti Chotíkovu, vítězi základní části, bylo Stříbro bez šancí (0:9 a 6:16). „Chotíkov má jinou kvalitu, protože jeho hokejisté hrávali juniorskou extraligu nebo nějakou profesionální ligu dospělých. Například Marek Posmyk. Nám se povedlo vyhrát jednu třetinu 5:3, ale celkově není moc šance je porazit. Na takové soupeře bychom museli mít výjimečného gólmana. Nechá se proti nim hrát, i když mají úseky zápasu, v němž vám během čtyř minut vstřelí pět gólů,“ tvrdil Jan Šůcha.

Stříbrské hokejisty mrzí systém play-off, v němž se každá série hraje na dva zápasy a rozhoduje skóre. „Takže když prohrajete první utkání 0:9, skoro nemá cenu jezdit na druhý zápas proti takovému soupeři. Pokud by se hrálo na body, stačilo by zvítězit 1:0. Pak by bylo prodloužení, nájezdy nebo třetí zápas,“ řekl Šůcha s tím, že až se na Krajském hokejovém svazu bude probírat příští sezona, Stříbro hodlá navrhnout změny co se týče play-off.

Ve finále Chotíkov dvakrát porazil Rokycany. Malá Víska nechtěla hrát o bronz, a tak si Buldoci Stříbro převezmou pohár za celkové třetí místo. Stačily dvě výhry a remíza ze 14 zápasů v základní části a výhra a remíza v play-off.

