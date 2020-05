„Tým je pro tuhle chvíli víceméně hotový,“ prohlásil Ladislav Čihák, který diriguje Škodovku dál jako hlavní trenér.

Už v závěru minulé sezony opustil defenzivu zkušený Michal Moravčík a po jejím konci ho následovali důrazní Adam Jánošík a Bohumil Jank. Nahradit je mají Švéd Viktor Lang a právě Stříteský s Kvasničkou. Jste s doplněním obranných řad spokojený?

V přípravě jsou s námi ještě mladí Houdek s Jiříčkem, takže v kádru je aktuálně devět beků. Což jsem chtěl, aby se konkurence v obraně zvedla. Přece jen jít do sezony jen se sedmi obránci včetně juniorů není úplně šťastné. Teď je na hráčích, aby se o místo poprali, a ti, co se nevejdou, tak budou hrát buď za juniorku nebo formou hostování za jiný tým.

Co si slibujete od Matěje Stříteského?

Jde o zkušeného beka, který už má něco odehráno,a je to hráč, kterého jsem sledoval a stál jsem o něj. Teď sice Matěj prostřídal pár klubů, ale dává najevo, že se chce zase někde stabilizovat. Musí zabojovat, aby se vešel mezi čtyři beky a pak patřil k hráčům, o které se můžeme v sezoně opřít. A aby vedle stabilně dobré práce v defenzivě dokázal navíc podpořit útok kvalitní rozehrávkou.

Když se naskytla možnost, že by se David Kvasnička mohl po roce ve Vítkovicích zase vrátit do Plzně, hned jste souhlasil?

I když mě jeho odchod před rokem mrzel, tak jsem nebyl nějak uražený. Je to náš hráč, odchovanec, kterému jsme dali v extraligovém áčku šanci, už když mu bylo šestnáct. Měl talent a své si na ledě odvedl. Ale pak si chtěl zkusit, jaké to je jinde, něčím si prošel a teď je zpátky. Druhou šanci si zaslouží.

Berete 21letého obránce stále jako mladého, perspektivního, nebo už jako hráče, od kterého čekáte něco víc?

Nejdřív se musí hlavně o své místo v týmu poprat. To David ví. Hned při příchodu jsem mu řekl, že v přípravě je devět beků, a pokud bude chtít hrát, musí někoho nechat za zády. Doba hájení mu skončila, ale jsem rád, že tu je, a věřím, že je schopný hrát hokej na dobré úrovni.

Zatím trénujete stále v omezených podmínkách. Je něco, co v přípravě postrádáte?

Jestli, tak jedině bazén. Po týdenním tréninkovém programu by klukům prospělo, kdyby si mohli zaplavat. To však zatím nejde, ale je to asi jediná negativní věc. Postupně se opatření k zamezení šíření koronaviru uvolňují a my jsme s dosavadním průběhem přípravy maximálně spokojení.

V jakém stavu se vám svěřenci na startu týmové přípravy hlásili?

Musím říci, že přišli dobře připravení. Možná je to i tím, že život se kvůli pandemii zklidnil. Hráči po sezoně nikam necestovali, nebylo kam, a nic je nerozptylovalo. Trénovali sice jen v improvizovaných podmínkách, ale v klidu domova a do letní přípravy pak naskočili odpočatí a ve velice dobré kondici. Což ukázaly fyzické testy, které nedávno absolvovali.

Jak hráči v testech dopadli?

Šlo o wingate test a kluci měli, až na výjimky, výrazně lepší výsledky než roky předtím. Zatím se zdá, že jim zklidnění v neblahých časech koronaviru prospělo. Vypadají dobře a makají dál.

Dá se říci, že tým ve fyzických ukazatelích výrazně předčil maximum z minulých let?

Co jsme začali hráče testovat, tak se zlepšují. Výsledky jdou neustále nahoru a není to jen výkonnostně, ale i v dalších parametrech, jako je nižší procento podkožního tuku, míra unavitelnosti a podobně. Což ale není dopad jedné dvou letních příprav, ale dlouhodobého procesu, který jsme v Plzni před lety nastartovali. A jak výsledky ukazují, jsme na dobré cestě. Teď to ještě převést do výkonů na ledě (úsměv).