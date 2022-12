O jediný gól se ve čtvrtečním duelu postaral obránce Budík, který se do sestavy Indiánů vrátil z marodky po měsíci a půl. Výrazný podíl na zisku tří bodů měl také brankář Svoboda, který kryl všech 27 střel soupeře a podruhé v sezoně uhájil čisté konto.

Svoboda zastavuje puk betonem a dojíždějící Pontus Äberg vyšel zkrátka.Zdroj: bkboleslav.cz/Jan Pavlíček

V úvodu byli sice aktivnější domácí, jenže ztroskotávali na Svobodovi. A to i ve dvou přesilovkách, kdy si plzeňský gólman skvěle poradil mj. s dorážkou Kotaly. V druhé domácí výhodě sice Kousal pálil bez přípravy už na odkrytou branku, ale cíl minul.

A když Škodovka v úvodu druhé třetiny znovu pykala, a to dokonce čtyři minuty, tak hosté nepříjemnost proměnili ve výhodu. Volný puk u obranné modré sebral Mertl, v přečíslení dvou na jednoho přihrál Budíkovi, který v čase 21:37 dostal hosty do vedení. Gólman Novotný přišel po téměř 143 minutách o neprůstřelnost a spoluhráči si vyslechli své.

Následně se strhla pěstní bitka. Boleslavský Jánošík si to rozdal s Bittenem, utržil víc ran, ale nakonec soupeři přetáhl dres přes hlavu.

Kanaďan Samuel Bitten (vpravo) versus Slovák Adam JánošíkZdroj: bkboleslav.cz/Jan Pavlíček

Přibývalo ostrých soubojů, ale na obou stranách dominovala dobrá defenziva a modrobílí i přes další oslabení drželi těsný náskok.

Ještě na začátku třetí třetiny byl Svoboda častěji pod palbou, ale odolával. Indiáni se však nesoustředili jen na bránění a naopak zvyšovali útočnou aktivitu. Jako když se Holešinský zbavil na pravém kruhu obránce, přihrál před domácí klec, jenže Malát z dorážky Novotného nepřekonal.

Bruslaři pak minutu a půl před koncem ještě sáhli ke hře bez brankáře, ale ani v šesti porážku neodvrátili.

Rozjetá Plzeň půjde do boje znovu v neděli, kdy doma od 16.30 vyzve zatím tonoucí Motor České Budějovice.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): My jsme to utkání nezvládli z jednoho prostého důvodu, kterým byla naše přesilovka. Vůbec jsme si s ní nepomohli a naopak jsme si tím zápas zkomplikovali. Teď po zápase můžeme říct, že jsme si ho tím zabili. Celkově si myslím, že nám chyběla šťáva. Neměli jsme dobrý pohyb a chybělo mi tam dohrávání soubojů. Nebylo to v našem podání dobré utkání, až na pár lepších pasáží. Soupeř dobře bránil a dobře odhazoval puky. Bohužel cítím, že jsme ve třetí třetině neměli sílu do toho tlaku, abychom to zvládli. Samozřejmě soupeři blahopřeji k zisku tří bodů.

Petr Kořínek (Plzeň): Jsme strašně rádi, že jsme utkání zvládli a natáhli vítěznou sérii. Myslím si, že jsme podali velmi dobrý výkon jak směrem dopředu, tak dozadu. Ubránili jsme také spoustu oslabení. A že jsme neměli žádnou přesilovku? Asi to tak bylo. Hlavně ale musím pochválit kluky, odvedli dobrou práci.

Mladá Boleslav - Škoda Plzeň 0:1

Třetiny: 0:0, 0:1, 0:0. Branky a nahrávky: 22. Budík (Mertl, Zámorský).

Rozhodčí: Horák, Kika – Zíka, Klouček. Vyloučení: 0:5, navíc Jánošík – Bitten oba 5 minut.

Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 27:24. Diváci: 2 336.

Nejlepší hráči: David Bernad – Miroslav Svoboda.

Ml. Boleslav: Novotný – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Lantoši, O. Najman, Aberg – Kantner, Závora, P. Kousal – M. Beránek, Fořt, J. Stránský – Kotala, Bičevskis, Šťastný. Trenéři: Čihák a Haken.

Plzeň: Svoboda – Baránek, Zámorský, Piskáček, Kaňák, Budík, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Holešinský – Lang, Mertl, Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.