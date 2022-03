V úterý sice Indiáni ještě odvrátili na ledě Bruslařů hrozící konec sezony, jenže čtvrteční pátý a rozhodující zápas znovu doma prohráli těsně 2:3 a stejným poměrem i celou sérii . Vítězný tým vyzve ve čtvrtfinále hradecký Mountfield, nejlepší celek po základní části.

I tak po prohraném boji znělo plzeňskou arénou povzbudivé Kluci děkujem!.

Dorost Škodovky zhasl Dynamo a jde na Berany. Startuje čtvrtfinále

Fanoušci, a bylo jich přes pět tisíc, ocenili bojovnost škodováků, kteří v sezoně téměř do konce základní části přes úzký kádr a řadu zdravotních problémů sahali po přímém postupu do čtvrtfinále a srdnatě si vedli i v soubojích předkola.

Hned v prvním střídání rozhodujícího zápasu si do šance vybruslil Mertl, ale gólmana Krošelje nepřekonal, stejně jako pár minut později zprava Bulíř. Více ze hry pak měli hosté, Škodovka opřena znovu o Svobodu v brance byla v defenzivě, ale vzdorovala. Přečkala dvě oslabení. Až do 15. minuty, kdy po přihrávce zpoza branky se trefil Kotala.

V druhé části do toho ale domácí šlápli naplno. Na Krošelje najížděl Blomstrand. Graňákovo rána od modré dokonce propadla za gólmana, ale někdo z bránících hráčů ještě puk odpálil do bezpečí. Plzeňští bojovníci dál tlačili na pilu a šancí přibývalo. Zvlášť ve dvou přesilovkách po sobě, kdy pykal Kelemen, soupeře svírali. Dáme gól!, burcovali fanoušci. Blomstrand ještě neuspěl, gólovou šanci spálil i Schleiss, až pak šachování před Krošeljem uťal přesným průstřelem Bulíř. Bylo srovnáno. V další početní výhodě už však Mertl na Krošelje nevyzrál, když gólman stihl ránu odklonit lapačkou.

Hra se poté znovu vyrovnala. Před koncem třetiny si přesilovku zahráli také hosté a znovu se utrhli do vedení. Ve chvíli, kdy vyloučený Kodýtek už nervózně vyhlížel návrat na led, skóroval z dorážky Flynn.

Gól do šatny Bruslaře povzbudil a ve 47. minutě nakročili k postupu, když Svobodu prostřelil Kelemen. Plzeňští však bojovali dál a když jim soupeř dvěma fauly po sobě nabídl 102 sekund dlouhou výhodu pět na tři, tak trefou pod horní tyč vykřesal naději Schleiss.

Další gól však přes obrovskou snahu Plzeň nepřidala. Neuspěla ani v závěrečné power-play. Krošelj byl sice pod palbou, postupovou bránu do čtvrtfinále však udržel otevřenou. Naopak Škodě sezona skončila.

Hlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „První třetinu jsme neměli ideální, Boleslav nás dostávala pod tlak a vytěžila z toho jeden gól. Ve druhé třetině jsme začali mít lehce navrch, v přesilovce jsme srovnali, jenže pak jsme soupeři hloupým faulem nabídli početní výhodu, v které jsme inkasovali. Třetí třetina byl veliký boj. tlačili jsme se do brány, šli jsme za vyrovnáním, leč z jednoho brejku soupeř odskočil na 1:3. Ještě jsme se nadechli, ale při power-play nám asi nebylo přáno, i když jsme měli šance na srovnání. Byl to vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro hosty. Vyrovnaná byla i celá série. Mrzí nás, že to neopadlo obráceně. Kluci to odehráli na krev.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu a první třetina byla z naší strany velice dobrá. Čekali jsme, že se Plzeň začne tlačit, začátek utkání má vždycky vynikající. Ale tentokrát vyloženou šanci neměli, jen střely ze stran. První třetinu jsme brali jako klíčový moment rozhodujícího zápasu. Od druhé části se to srovnalo. Jako celá série, to byl až do konce vyrovnaný zápas. Ve třetí třetině ˇmusím hráče pochválit za neskutečnou bojovnost. Možná jsme byli nakonec šťastnějším týmem, ale udělali jsme pro to maximum.“

ŠKODA PLZEŇ – MLADÁ BOLESLAV 2:3

Třetiny: 0:1, 1:1, 1:1. Branky a nahrávky: 30. Bulíř (Čerešňák), 51. Schleiss (Čerešňák) – 15. Kotala (D. Šťastný), 40. O. Flynn (Bičevskis, Kotala), 47. Kelemen (Ševc). Rozhodčí: Lacina, Šír – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Střely na branku: 33:25. Diváci: 5 167. Konečný stav série: 2:3.

Škoda Plzeň: Svoboda – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Hamšík, Budík, Kvasnička – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, J. Dufek – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Malát, G. Thorell, Dvořák. Trenéři: Baďouček, Říha mladší a Vlasák.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman – Kotala, D. Šťastný, O. Flynn, O. Najman, P. Kousal, Lunter, Fořt, Kelemen, Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Haken.