Tomáš MertlZdroj: Petr Novák

Trenéři se shodli, že Plzeň za stavu 0:2 probrala kontroverzní situace z druhé třetiny, v níž brněnský Adam Raška podklouzl a v pádu podrazil domácího brankáře Dominika Pavláta. To chtěl pomstít Sebastián Malát, byl vyloučen, ale oslabení paradoxně dostalo víc do hry Škodovku. Takže za obratem byl pocit křivdy?

Dá se říci, že tak nějak to bylo. Ubránili jsme oslabení a najednou se obraz hry otočil. Nevím co se tam přesně stalo, ale Dominik (Pavlát) byl otřesený, z ledu se těžko sbíral, takže přišla msta, ale tak to musí být. Dostali jsme sice trest, ale najednou jsme začali hrát líp. Určitě to byl klíčový moment v zápase.

Zato úvodní perioda byla ze strany Plzně hodně špatná.

Kometa začala dobře, měla hodně přečíslení, které jsme jí většinou sami nabídli. Náš výkon byl katastrofální. Ale je třeba hodnotit celých 60 minut, a jsme rádi, že jsme se zvedli a otočili jsme utkání k vítězství.

Co se dělo v kabině o první přestávce?

Něco jsme si řekli. Nic hezkého. Od trenérů přišel pochopitelně kartáč. To k tomu patří, aby se něco změnilo. A naštěstí to zabralo.

Střelecký půst jste proti Kometě protrhl vy, ale i tým Škody. Jestliže předtím jste ve čtyřech zápasech skórovali dvakrát, proti Brnu jste během dvou třetin nasázeli pět branek.

Ono vést po první třetině o dva góly je strašně ošidné. I nám se kolikrát stalo, že jsme takový náskok ztratili. Až moc to ukolébá, ale do konce zápasu je ještě strašně daleko. Nám se ale povedlo dát super gól z přesilovky, což vždycky tým pozvedne. Snížili jsme, vycítili šanci, že to otočíme, což se nakonec taky povedlo a za tři body jsme moc rádi. Pomohli nám k tomu také diváci. Přišlo jich hodně, byli slyšet a k obratu nás dotlačili.

Potěší vítězství na závěr roku víc? Říkáte si konec dobrý, celý rok dobrý?

Takhle se to asi brát nedá, ale jsme rádi, že jsme vyhráli a dali zase víc gólů. Rozhodně nás to nabudí do dalších utkání, a v lednu jich bude hodně. Bude to těžký měsíc.

Ulevilo se vám, že jste konečně zase skóroval?

Ani se mi to nechce nějak zvlášť rozebírat.

Vítězný gól jste dal na začátku třetí třetiny poté, co jste Dominika Furcha prostřelil nenápadnou ranou přes obránce. Což gólman asi nečekal.

Asi jsem Dominika (Furcha) trochu nachytal, protože tak velkou razanci ta střela neměla. Možná toho za obráncem moc neviděl. Já předtím škobrtl, proto jsem se nechtěl pouštět do žádné velké akce. Tak jsem to jen hodil na bránu a zaplaťpánbůh to tam propadlo.

Jaké bude u Mertlů vítání roku 2023?

Na pohodu. Holky doma nachystají občerstvení, půjdeme se projít a na chvilku hodím hokej za hlavu. Ale brzy na to zase vlétneme. Vždyť už třetího ledna (v úterý) hrajeme v Kladně.

Nejdříve bída, pak obrat a Škodovka slaví vítěznou tečku za rokem

Program zápasů

34., úterý 3. 1. (18.00)

Kladno – Škoda Plzeň

35., čtvrtek 5. 1. (17.30, TV)

Škoda Plzeň – Mountfield

36., neděle 8. 1. (17.20, TV)

Třinec – Škoda Plzeň

41., úterý 10. 1. (17.30)

Škoda Plzeň – Vítkovice

37., pátek 13. 1. (17.30)

Škoda Plzeň – Litvínov

38., neděle 15. 1. (16.30)

Škoda Plzeň – Mladá Boleslav