Hokejová Škoda Plzeň porazila Liberec ve čtvrtém zápase předkola 2:1 a sérii předkola play-off tak rozhodne až pátý zápas znovu pod Ještědem.

Jakub Pour zdraví diváky poté, co svým gólem v prodloužení čtvrtého utkání předkola rozhodl o výhře Škodovky. | Foto: Deník/Petr Eret

Nádherné chvíle pro fanoušky hokejové Škody Plzeň. Pár minut před koncem prodloužení hrála Škodovka přesilovku, na pravém kruhu napřáhl Pour a trefil vítězství. Hala explodovala nadšením. Plzeň porazila doma favorizovaný Liberec ve čtvrtém zápase předkola 2:1 a výhrou srovnala stav série na 2:2. O postupujícím do čtvrtfinále tak rozhodne až pátý duel v úterý znovu v Liberci.

V Plzni se stejně jako den předtím strhla třaskavá bitva, plná soubojů, půtek i emocí. Škodovce už šlo o život, navíc se musela v útoku obejít bez distancovaného Hrabíka, ale rvala se o každý puk, dobře bránila, ale byla aktivní i v ofenzivě. Zápas měl švih, góly ale podobně jako ve třetím duelu začaly padat až ve druhé třetině. Do vedení šli znovu domácí. Po pauze zvyšovali tlak a Rekonen jen těsně minul tyčku. V 25. minutě pak z vrcholu pravého kruhu pálil Zámorský a brankář hostů Kváča sáhl do prázdna. Ještě se zkoumala možná teč a sudí přisoudili gól Mertlovi.Hosté byli zaskočení, jenže Indiáni toho nevyužili. Liberec poté znovu chytl dech a v půlce zápasu srovnal. To se Flynn v přesilovce rozjel z půlky hřiště, prosmýkl se přes tři bránící hráče a ranou mezi betony překonal Pavláta.Překlopit stav zpátky na stranu Indiánů mohl Beránek. Zprava jel sám na Kváču, mířil mezi nohy, gólman však udržel puk pod betonem. V třetí dvacetiminutovce to už bylo kdo s koho. Tygři byli aktivnější, hrozili z přečíslení a v obrovské šanci se ocitl Melancon. Sice už byl v záporném úhlu, ale zakončil o zasahujícího Pavláta a puk projel těsně kolem vzdálenější tyčky.Škodovce mohl vrátit vedení zase Adamec, ale z jasné pozice pálil mimo. V závěru periody se blýskl Pavlát, když bleskovým švihem lapačky zastavil Najmanovu ránu z první. Nejspíš zákrok večera. Bitva tak dospěla do prodloužení. Hrálo se pět na pět a hosté doplatili na dva fauly.Už po Bulířově vyloučení mohl rozhodnout Suchý, ale z nájezdu Kváču nepřekonal. Až v druhé přesilovce to přišlo. Čas 70:45, Pourova rána, gól a Plzeň dál živí naděje na čtvrtfinále na úkor favorita. Ukáže se v úterý.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Stejně jak v sobotu to bylo vyrovnané utkání. Opět jsme se dostali do vedení, bohužel po chybě jsme vzápětí hned inkasovali. Tým měl ale dál bojovnost, správné nasazení, jak je v play-off nutné. Kluci zápas odmakali, vyhráli jsme a rozhodne pátý zápas. Je to padesát na padesát, my se nikdy nevzdáváme.“

Patrik Augusta (Liberec): „Opět to bylo vyrovnané utkání, nakonec rozhodl jeden gól v přesilovce. V sobotu jsme byli šťastnější my, teď to byla Plzeň. Nyní jdeme do zápasu číslo pět, kde si to rozdáme o postupu.“

Škoda Plzeň - Liberec 2:1 pp

Čtvrtý zápas předkola play-off

Třetiny: 0:0, 1:1, 0:0 - 1:0. Branky a nahrávky: 25. Mertl (Zámorský), 71. Pour (Balinskis, Holešinský) - 31. Flynn (Balinskis). Rozhodčí: Úlehla, Stano (SR) - Gerát, Rampír. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 4879. Stav série: 2:2.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Adamec, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Ordoš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Bulíř, J. Vlach - A. Dlouhý, P. Jelínek, J. Šír. Trenér: P. Augusta.