Vinou zranění chybějí Indiánům zkušení borci – elitní centr a střelec Tomáš Mertl i důrazný Pavel Musil. Na kemp české dvacítky navíc odjeli tři juniorští reprezentanti, přesto Západočeši v extralize vyhrávají. A jak.

Čtyři výhry po sobě, dvanáct bodů a 24 nastřílených gólů.

Naposledy v neděli škodováci přejeli hradecký Mountfield na jeho ledě 5:1. Šlo o patnácté vítězství Škodovky z 19 utkání. Přitom v Hradci modrobílí nastoupili jen s třemi pětkami plus útočníkem navíc.

Jenže rozjetá Plzeň udeřila už po 22 sekundách, kdy se gólovou parádou blýskl kapitán Milan Gulaš, a rychle odskočila do tříbrankového vedení. Soupeř ještě snížil, Plzeňští ale Mountfield srazili dalšími dvěma šípy.

„Rychlý gól nám hodně pomohl, po něm se chytily všechny formace. Myslím, že to byl povedený zápas. Kéž bychom měli co nejvíc takových,“ přál si obránce Peter Čerešňák.

„Věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř z těch tvrdších, ale všechno, co jsme si řekli, co jsme si na Hradec připravili, jsme plnili. K tomu tam napadaly nějaké góly, prostě vydařený zápas,“ konstatoval zkušený 27letý bek s tím, že svou roli sehrály i nepříjemné vzpomínky na závěr předchozího utkání se Zlínem. To Škodovka sice vedla už 6:0, ale nakonec byla ráda za výhru 7:5.

„Zdá se, že jsme se poučili,“ usmál se Čerešňák. „Závěr utkání se Zlínem nebyl podle představ. Nešlo to, dělali jsme chyby, tentokrát jsme ale zápas udrželi pod kontrolou až do konce,“ podotkl slovenský reprezentant.

K pokoření Mountfieldu přispěl gólem na 2:0, když si sjel k hradecké brance na přihrávku Petra Straky. „Zakončil jsem to blafákem do protipohybu gólmana,“ popsal bek, jak překonal explzeňského brankáře Marka Mazance.

Šlo o čtvrtý Čerešňákův gól v sezoně, tři z nich dal v minulých čtyřech zápasech. Dvakrát se v neděli trefil i další obránce Vojtěch Budík a vůbec se škodováci rozstříleli. Tíha tak neleží jen na famózním Gulašovi, byť ten dál přidává góly i asistence a znovu se vyšvihl do čela kanadského bodování (19 zápasů, 9 gólů a 19 asistencí).

Zatímco v bodové hitparádě Gulaše stíhá třinecký Martin Růžička, v tabulce se zase Plzeň dotáhla na první Oceláře. Ti sice mají odehráno o tři zápasy méně, ale aktuální lídry hodně spojuje. Často skórují a málo inkasují. Komu to vydrží déle?

S Olomoucí o hodinu dříve

Nadcházející domácí zápas plzeňské Škodovky s HC Olomouc začne tento pátek v Logspeed CZ Aréně už v 16.30 místo tradičních 17.30 hodin. Klub to oznámil na svých webových stránkách. Do blížící se reprezentační pauzy odehrají Indiáni ještě tři utkání. Po pátečním duelu s olomouckými Kohouty se v neděli střetnou znovu doma se Spartou (od 16.30 hodin). A poté v úterý vyrazí Škodovka k dohrávce 11. kola do Zlína (17.30). (ks)