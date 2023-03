Hokejová Škodovka vyzve v předkole Liberec za stavu 1:1 na zápasy. V Logspeed CZ Aréně se bude hrát v sobotu v 16.30 a v neděli od 17.00.

Hned šestkrát se v druhém zápase předkola radovali z gólu hokejisté plzeňské Škodovky. | Foto: hcbilitygri.cz/Jiří Princ

Je to tady. V Plzni se po roce strhnou souboje extraligového play-off. Stav předkola je 1:1 na zápasy, přitom se v sérii očekával rychlý konec Škodovky. Devět výher proti devíti porážkám byl kurs mezi Tygry a Indiány z konce základní části. Navíc Liberec na úvod série srazil doma utrápeného soka 4:1. Jenže outsider se poté vzepřel, vypráskal favorita šesti góly a vrátil se do bitvy o osmičku.

Jde do tuhého.

Vítěz třetího duelu už nakročí k postupu. V plzeňském táboře však vládne o dost lepší nálada. Vždyť škodováci předtím slavili vítězství naposledy koncem ledna.

„Jsme za to moc rádi, doteď to bylo trápení,“ kvitoval utnutí šňůry nezdarů trenér Petr Kořínek. „Snad to bude zlomový zápas a otočí se to. Nevím sice, co bude dál, kluci ale vidí, že s tímhle přístupem a srdíčkem mohou hrát s kýmkoli,“ podotkl kouč.

Výkony Indiánů v prvním a druhém souboji byly jako den a noc. Porážkami utlumený celek se proměnil v dravce . „Vletěl tam tým, co si šel za vítězstvím,“ souhlasil Jakub Pour. „Oproti prvnímu zápasu jsme se tlačili do brány, vyhrávali souboje, gólman nás navíc skvěle podržel,“ říkal jeden z hrdinů čtvrtečního večera.

Také Pour, který Plzeň posílil začátkem prosince po návratu z farmy Chicaga, se potýkal s formou. Spadl až do čtvrtého útoku, ale v předkole se vrátil do první lajny a výrazně přispěl k demolici Tygrů. Dal gól a na další dva přihrával. „Snad jsem týmu pomohl,“ usmál se 23letý forvard.

Věří, že výhra Škodovku nabudí. „Musíme však zůstat nohama na zemi. Před námi jsou další těžká utkání. Urvali jsme první a chceme vyhrát i další dva zápasy,“ vyhlásil Pour útok na postup. „Fanoušci za námi stáli i když jsme prohrávali, takže věřím, že nás doma podpoří a my se jim odvděčíme.“.

Další pozitiva? Brankář Dominik Pavlát, jenž ve čtvrtek pochytal všech 27 ran Tygrů. Dále sváteční střelci mezi beky Jan Jaroměřský a Jan Piskáček a jejich premiérové góly v sezoně.

„V prvním utkání jsme byli možná nervózní, nic nám nevycházelo, ale ve druhém jsme se zvedli a je třeba na to navázat,“ prohlásil na klubovém facebooku Piskáček. „Doma to bude o nasazení, týmovosti, a i když nejde říct, jak to dopadne, tak uděláme vše, abychom uspěli. Doufám, že lidi přijdou a pomůžou nám,“ přál si zadák.

JE TO JEN JEDEN ZÁPAS, ZNÍ Z LIBERCE

Prohráli jsme jeden zápas, válku zdaleka ne. Taková je reakce pokořených Tygrů. „Nic se neděje, je to play-off. Nikdo neříkal, že to bude jednoduché. Bude důležité, jak zareagujeme v sobotu,“ nechal se slyšet liberecký trenér Patrik Augusta. „Je to jen jeden zápas, série je 1:1. Nikdo nečekal, že bychom Plzeň vyklepli 3:0 na zápasy, i když by to bylo hezké. Jedeme dál,“ přidal se kapitán Petr Jelínek.

Paráda! Pavlát čaroval, Indiáni deklasovali Liberec a je srovnáno

Program předkola

Dnes v 16.00 a zítra v 17.00

Plzeň – Liberec

Stav série: 1:1 na zápasy

(výsledky 1:4, 6:0)

Případný pátý zápas (hraje se na tři vítězství):

úterý 14. března

Liberec – Plzeň